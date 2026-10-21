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Врач заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Врач Умнов заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
«То есть даже небольшие количества – это признанный канцероген, и риск рака пищевода, груди, печени, кишечника растет с каждой дозой. Печень не «отдыхает» от малых доз. Ежедневный прием, даже 50–100 миллилитров вина, ведет к жировой болезни печени – она у трети регулярно пьющих, часто бессимптомно нарастает. Повышается давление и аритмия», – цитирует Умнова Lenta.Ru.
Кроме того, по словам специалиста, формируется привычка, и мозг привыкает, доза тихо подрастает, в результате «чуть-чуть» превращается в немного побольше, с каждым днем объем употребления алкоголя растет. Так начинается алкоголизм – у большинства он стартовал именно с ежедневных маленьких порций.
«Алкоголь никуда не исчезает, то есть при таком употреблении на следующий день продолжается нагрузка на печень, сосуды и нервную систему суммируются, качество сна и когнитивных функций, это память и внимание, планомерно падает. Разница между «не пить» и «пить понемногу каждый день» – это разница в риске, а не между «безопасно» и «опасно», – добавил Умнов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя.
В апреле эксперт опроверг влияние алкоголя на выведение радиации.