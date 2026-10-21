Врач заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Врач Умнов заявил об отсутствии безопасной дозы алкоголя

Tекст: Дарья Григоренко

«То есть даже небольшие количества – это признанный канцероген, и риск рака пищевода, груди, печени, кишечника растет с каждой дозой. Печень не «отдыхает» от малых доз. Ежедневный прием, даже 50–100 миллилитров вина, ведет к жировой болезни печени – она у трети регулярно пьющих, часто бессимптомно нарастает. Повышается давление и аритмия», – цитирует Умнова Lenta.Ru.

Кроме того, по словам специалиста, формируется привычка, и мозг привыкает, доза тихо подрастает, в результате «чуть-чуть» превращается в немного побольше, с каждым днем объем употребления алкоголя растет. Так начинается алкоголизм – у большинства он стартовал именно с ежедневных маленьких порций.

«Алкоголь никуда не исчезает, то есть при таком употреблении на следующий день продолжается нагрузка на печень, сосуды и нервную систему суммируются, качество сна и когнитивных функций, это память и внимание, планомерно падает. Разница между «не пить» и «пить понемногу каждый день» – это разница в риске, а не между «безопасно» и «опасно», – добавил Умнов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя.

В апреле эксперт опроверг влияние алкоголя на выведение радиации.