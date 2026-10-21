Роскачество назвало условия для законного отказа от установки терминалов оплаты

Роскачество: Микропредприятия могут законно работать только с наличными

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Согласно действующему законодательству, организации с годовой выручкой более 20 млн рублей обязаны предоставлять возможность оплачивать их товары и услуги безналичным способом. При этом если у бизнеса несколько точек, на объектах с годовой выручкой до 5 млн рублей устанавливать терминалы необязательно. Небольшие мастерские, магазины и микропредприятия могут законно работать только с наличными», – сказали эксперты «Ленте.ру».

По их словам, независимо от формы оплаты, исполнитель обязан выдать фискальный чек в соответствии с 54-ФЗ. На оплату наличными стоит соглашаться только в том случае, если продавец предоставляет чек, так как он служит доказательством покупки и упростит процедуру возврата или обмена товара в случае необходимости, подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты добавили, что если продавец говорит о «сломанном» терминале, стоит предложить альтернативу, например, с помощью оплаты QR-кодом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Банк России сообщил о планах разрешить пополнять счета через Систему быстрых платежей в любом банкомате. В августе эксперты объяснили способы возврата денег при сбое банкомата.