Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя
Кардиолог Бойцов развеял миф о безопасной дозе алкоголя
Употребление спиртных напитков даже в минимальных количествах провоцирует тяжелые нарушения сердечного ритма, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.
Врач подчеркнул, что спиртное категорически несовместимо со здоровой работой сердечно-сосудистой системы, передает РИА «Новости». По его словам, эта пагубная привычка наряду с курением и регулярным перееданием наносит наибольший вред организму.
«Алкоголь лучше вообще не употреблять в силу того, что так называемой безопасной нормы не существует. Потребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к развитию нарушений сердечного ритма, в том числе и жизнеопасных», – сказал Бойцов.
Врач добавил, что спиртные напитки усугубляют течение уже имеющихся заболеваний. В частности, значительно ухудшают состояние пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Холдин назвал алкоголь опасным способом согреться в мороз. Кардиолог указал критический возраст для отказа от курения, а также назвал ходьбу лучшим видом физической активности.