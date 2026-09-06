Кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя

Кардиолог Бойцов развеял миф о безопасной дозе алкоголя

Tекст: Катерина Туманова

Врач подчеркнул, что спиртное категорически несовместимо со здоровой работой сердечно-сосудистой системы, передает РИА «Новости». По его словам, эта пагубная привычка наряду с курением и регулярным перееданием наносит наибольший вред организму.

«Алкоголь лучше вообще не употреблять в силу того, что так называемой безопасной нормы не существует. Потребление алкоголя даже в небольших дозах может привести к развитию нарушений сердечного ритма, в том числе и жизнеопасных», – сказал Бойцов.

Врач добавил, что спиртные напитки усугубляют течение уже имеющихся заболеваний. В частности, значительно ухудшают состояние пациентов, страдающих хронической сердечной недостаточностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач Холдин назвал алкоголь опасным способом согреться в мороз. Кардиолог указал критический возраст для отказа от курения, а также назвал ходьбу лучшим видом физической активности.