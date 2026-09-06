Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Axios: Среди посетивших Москву делегатов от США был «повелитель санкций»
Axios заявил о чиновниках СНБ, Госдепа и Минфина в Москве
Представитель Белого дома сообщил, что на встрече в Москве к Стивц Уиткоффу, Джареду Кушнеру и президенту России Владимиру Путину присоединились представители Совета национальной безопасности (СНБ), Госдепартамента и Министерства финансов.
«Стороны обсудили конкретные планы дальнейших шагов, о которых будет объявлено в ближайшие недели, и выразили надежду на столь же продуктивные встречи завтра в Украине», – заявил источник Axios.
Спикер добавил, что Джин Ланг, исполняющий обязанности «повелителя санкций» в Министерстве финансов, тоже вошел в состав делегации Уиткоффа и Кушнера. Ланг участвовал в подготовительной встрече с представителем Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным.
Участие Ланга указывает на то, что санкции США против России также обсуждались на переговорах, пишет портал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.
Помощник президента Ушаков заявил по окончании переговоров, что Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева.