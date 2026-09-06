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Российские ученые выявили в облепихе средство против рака
Российские ученые нашли в облепихе средство против рака
Минобрнауки сообщило, что российские ученые обнаружили противоопухолевые свойства листьев облепихи.
Российские исследователи обнаружили, что природное соединение казуариктин, присутствующее в листьях облепихи, способно подавлять рост раковых клеток, передает РИА «Новости».
В Министерстве науки и высшего образования уточнили, что эксперименты проводились на стандартной модели злокачественной опухоли шейки матки.
«Во ВНИИ лекарственных и ароматических растений оценили противоопухолевый потенциал природного соединения – казуариктина, содержащегося в листьях облепихи. Метаболическая активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества», – сказано в сообщении ведомства.
Жизнеспособность клеток оценивали с помощью МТТ-теста и прямого подсчета.
Старший научный сотрудник ВНИИ Елена Жничкова отметила, что вещество выступает как мощный ингибитор опухолей.
В будущем планируется изучить цитотоксичность и биодоступность казуариктина для создания полноценного лекарства.
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