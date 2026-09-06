Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.5 комментариев
Минпросвещения ограничило время на школьные контрольные работы
Минпросвещения сократило время для школьных контрольных
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о снижении объема проверочных заданий в школах ради высвобождения часов на изучение новых тем.
«При этом важно понимать: задача школы – формировать прочные системные знания и навыки. Мы внимательно следим за учебной нагрузкой ребят. Например, доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени», – сказал он ТАСС.
Кравцов добавил, что ограничение объема тестирований позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению материала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения также ограничило время проведения школьных уроков. Кравцов пообещал, что выдавливания из школ после девятого класса не будет. В российских школах снизилось число отстающих учеников.