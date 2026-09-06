Кадровый эксперт назвал идеальный сезон для смены места работы

Идеальным сезоном для смены места работы является осень

Tекст: Катерина Туманова

Смена климата сопровождается изменением рыночных отношений и массовым возвращением людей из отпусков. Кроме того, начинается новый деловой год, что напрямую влияет на сферу занятости.

«Поэтому многие процессы люди планируются именно к этому времени. То есть, например, кто-то хочет уволиться, но планирует уволиться после отпуска или кто-то хочет поменять какого-то сотрудника, открыть вакансию, но после завершения сезона. Поэтому это время водораздела», – рассказал Варакин радио Sputnik.

Специалист добавил, что в этот период на рынке труда появляется множество новых предложений и соискателей. По сравнению с августом выбор вакансий в сентябре значительно шире, а ряды кандидатов пополняют недавние выпускники университетов.

Осень, как и начало весны, считается наиболее удачным временем для карьерного рывка. Эти месяцы дают специалистам шанс получить новые возможности для профессионального развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики назвали главные причины ранних увольнений россиян. Эксперты рассказали о правильном возвращении к работе после отпуска. Экономист назвал самый финансово выгодный месяц для отпуска.