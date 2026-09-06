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Кинолог назвал худшую тактику спасения от агрессивной собаки
Кинолог и основатель новосибирского центра «Барс» Анатолий Котенко назвал бегство худшей тактикой при нападении собаки, отметив, что наибольшую опасность представляют молча атакующие животные.
«Если собака уверенная, она бежит целеустремленно, очень стремительно и молча – вот такая собака бежит кусать. Такую собаку сложно неопытному человеку заблокировать через давление. Если она бежит не очень быстро и лает, то это слабая собака, можно просто остановиться, стоять, не двигаться, она будет облаивать, но не укусит», – пояснил кинолог ТАСС.
В момент опасности рекомендуется остановиться, повернуться к животному лицом и замереть. Такая реакция заставляет собаку держать дистанцию. Крики и размахивание руками могут быть восприняты как вызов и спровоцировать нападение.
Кинолог сообщил также о слабой эффективности ультразвуковых отпугивателей: около 85% собак на них не реагируют, а некоторые становятся агрессивнее. Гораздо надежнее использовать электрошокеры, отпугивающие животных звуком искры.
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