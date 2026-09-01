Дропперы: кто это такие, как работают схемы с банковскими картами и какая ответственность грозит

Tекст: Ольга Никитина

Кто такие дропперы простыми словами

Дроп, или дроппер – это подставное лицо, через банковскую карту, счет, электронный кошелек или доступ к онлайн-банку которого проходят чужие деньги. Чаще всего речь идет о средствах, похищенных у жертв телефонных и интернет-мошенников, полученных от незаконного бизнеса или используемых для дальнейшего отмывания.

Главная задача дропа – разорвать цепочку следов. Деньги поступают не сразу организатору схемы, а проходят через несколько промежуточных карт и счетов. Это помогает мошенникам запутать движение средств, быстро раздробить крупную сумму и затруднить расследование.

Опасность в том, что для самого участника такая схема может выглядеть, как безобидная подработка: «прими перевод», «сними деньги», «оформи карту», «отдай реквизиты работодателю». На деле человек становится звеном преступной цепочки.

Какие бывают дропы: обнальщики, транзитники и заливщики

Дропперов условно делят по роли в движении денег.

Обнальщики получают средства на карту, снимают их в банкомате или отделении банка, а затем передают наличные куратору, курьеру или другому участнику схемы. Их задача – превратить безналичные деньги в наличные.

Транзитники принимают перевод и почти сразу отправляют деньги дальше по указанным реквизитам. Они не снимают наличные, а помогают быстро прогнать средства через несколько счетов.

Заливщики работают с наличными: получают деньги от курьеров или других участников, вносят их на счета, а затем отправляют дальше. Так преступные средства маскируют под обычные банковские операции.

Чем длиннее такая цепочка, тем сложнее установить реального организатора. Поэтому мошенники стремятся использовать сразу много карт, счетов и людей.

Почему люди соглашаются стать дропами

Часть дропов действует осознанно: они понимают, что участвуют в сомнительной схеме, но идут на риск ради вознаграждения. Такие участники могут иметь несколько карт, выполнять инструкции кураторов, снимать крупные суммы и регулярно проводить переводы.

Но есть и другая группа – люди, которых вовлекли обманом. Им могут предложить «работу помощником», «тестирование переводов», «обработку платежей», «возврат ошибочного перевода» или оформление карты якобы для работодателя. Особенно уязвимы подростки, студенты, молодые люди без стабильного дохода и пожилые граждане.

По данным Росфинмониторинга, в 2025 году среднемесячный объем операций лиц с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей, а за год в таких схемах было задействовано более 800 тыс. человек. От 50% до 70% дропов, по разным оценкам, составляют молодые люди до 25 лет.

Распространенные схемы вовлечения

Самый частый сценарий – объявление о быстром заработке. Человеку предлагают получить деньги на карту, перевести их дальше или снять наличные за процент. Формулировки могут быть разными: «финансовый агент», «оператор платежей», «помощник по переводам», «удаленная подработка без опыта».

Вторая схема – оформление карты «для работы». Мошенники просят открыть счет, передать карту, логин, пароль, доступ к мобильному банку или сим-карту, к которой привязаны банковские операции.

Третий вариант – просьба помочь с «ошибочным переводом». Деньги якобы случайно поступили на карту, после чего человека просят вернуть их на другие реквизиты. В реальности это может быть часть цепочки по выводу похищенных средств.

Четвертый сценарий касается подростков. В социальных сетях и мессенджерах им предлагают быстро заработать без навыков: нужно только оформить карту, принять перевод или снять наличные. Многие не понимают, что такие действия могут привести не к подработке, а к уголовному делу.

Какая ответственность грозит дропперам

С 5 июля 2025 года в России действует уголовная ответственность за участие в незаконном обороте средств платежей. Изменения внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ.

Если клиент банка из корыстной заинтересованности передал свою карту, электронное средство платежа или доступ к счету другому лицу для неправомерных операций, ему может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Более строгая ответственность предусмотрена для тех, кто приобретает чужие карты или доступ к счетам, передает их дальше или организует проведение незаконных операций. В таких случаях наказание может доходить до шести лет лишения свободы со штрафом.

Важно понимать: фраза «я не знал, откуда деньги» не всегда освобождает от ответственности. Следствие оценивает обстоятельства: было ли вознаграждение, понимал ли человек характер операций, передавал ли доступ к счету, выполнял ли указания кураторов и пытался ли скрыть происхождение средств.

Как государство борется с дропперством

Борьба с дропперством идет сразу по нескольким направлениям. Росфинмониторинг, Банк России, правоохранительные органы и банки усиливают контроль за подозрительными операциями, движением средств через карты физических лиц и вовлечением молодежи.

С 1 августа 2025 года несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут открыть банковский счет только с согласия родителей, усыновителей или попечителя. Исключение – случаи полной дееспособности, например эмансипация или вступление в брак.

Банк России также обращал внимание кредитных организаций на необходимость контролировать наличие согласия законных представителей при открытии счетов подросткам. Это должно снизить риск оформления карт на несовершеннолетних для последующего использования в криминальных схемах.

Отдельное направление – информационная кампания «Стопдроп», которую запустил Росфинмониторинг совместно с АНО «Национальные приоритеты». Ее задача – объяснить, как работают схемы дропперства, почему передача карты не является безобидной услугой и какие последствия может повлечь участие в таких операциях.

Как понять, что вас пытаются сделать дропом

Насторожиться нужно, если вам предлагают деньги за простые банковские действия: принять перевод, снять наличные, открыть карту, передать реквизиты или дать доступ к онлайн-банку. Особенно опасны предложения, где не объясняют реальный источник денег, торопят, обещают быстрый доход и просят не задавать вопросов.

Красные флаги выглядят так:

– «Нужно просто принять деньги и перевести дальше»;

– «Оформи карту, мы будем пользоваться сами»;

– «Сними наличные и передай человеку»;

– «Это легальная подработка, ничего делать не нужно»;

– «Не рассказывай родителям или банку»;

– «Если банк спросит, скажи, что это личный перевод».

Любое из этих предложений – повод остановиться. Банковская карта и счет оформлены на конкретного человека, а значит, именно он будет первым, к кому возникнут вопросы при расследовании.

Что делать, если карта уже передана

Если человек уже передал карту, реквизиты, сим-карту или доступ к онлайн-банку, важно как можно быстрее прекратить операции. Нужно заблокировать карту, сменить пароли, обратиться в банк, описать ситуацию и сохранить переписку с теми, кто предлагал «работу» или давал инструкции.

Если по счету уже прошли подозрительные переводы, не стоит пытаться решать ситуацию через кураторов. Лучше обратиться за юридической консультацией и сообщить банку все обстоятельства. Чем раньше человек прекращает участие в схеме и фиксирует факт вовлечения, тем больше шансов снизить риски.

Как защитить подростков и пожилых родственников

Главная защита – разговор до того, как появится предложение о «легких деньгах». Подросткам важно объяснить, что банковская карта – это не просто пластик, а финансовый инструмент, за операции по которому отвечает владелец.

Родителям стоит включить уведомления по счетам несовершеннолетних, обсуждать любые предложения заработка из мессенджеров и соцсетей, а также объяснить простое правило: нельзя передавать карту, пароль, код из СМС, сим-карту или доступ к приложению банка никому, даже знакомым.

С пожилыми родственниками важно проговорить отдельный сценарий: нельзя «помогать сотруднику банка», «возвращать ошибочный перевод» или снимать деньги по просьбе незнакомца. Любой финансовый вопрос лучше проверять через официальный номер банка или вместе с близкими.

Главное о дропперах

Дропперство – это не подработка и не техническая услуга, а участие в незаконном движении денег. Через счета дропов могут проходить средства, похищенные у граждан, деньги теневого бизнеса или операции, связанные с более тяжкими преступлениями.

Безопасное правило одно: не передавать банковские карты, реквизиты, доступ к онлайн-банку и коды подтверждения третьим лицам. Если за это обещают быстрый доход, почти наверняка речь идет не о работе, а о попытке втянуть человека в преступную схему.