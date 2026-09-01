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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 20:20 • Новости дня

    Путин провел встречу с президентом Монголии на полях саммита ШОС

    Путин в Бишкеке провел двустороннюю встречу с президентом Монголии Хурэлсухом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС, передает РИА «Новости». На полях мероприятия глава государства проводит серию двусторонних встреч.

    В ходе переговоров Путин и Ухнаагийн Хурэлсух обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений. Стороны рассмотрят перспективные направления взаимодействия, включая энергетику, транспорт и образование.

    Особое внимание президенты уделят расширению преподавания и обучения на русском языке в Монголии. Также лидеры затронут международную и региональную проблематику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года Владимир Путин в ходе визита в Улан-Батор заявил о развитии отношений с Монголией по всем направлениям.

    Российский лидер назвал прошедшие переговоры с Ухнаагийном Хурэлсухом конструктивными и содержательными.

    Глава государства отметил хорошие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой сфере.

    31 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Российские биржевые индексы резко выросли после слов Путина об Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественный фондовый рынок продемонстрировал стремительный подъем на фоне слов президента России Владимира Путина о стремлении Москвы завершить конфликт на Украине.

    Торги на отечественных площадках отреагировали позитивной динамикой на заявления главы государства, передает ТАСС. На полях саммита ШОС Путин сообщил индийскому премьеру Нарендре Моди, что Москва предпринимает усилия для завершения конфликта на Украине.

    До выступления российского лидера индекс Мосбиржи показывал умеренный рост на 0,7%, находясь на отметке 2129 пунктов. Однако уже через несколько минут показатель взлетел на 2,93%, достигнув 2178 пунктов.

    Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом РТС. Изначально демонстрировавший небольшое падение, показатель быстро перешел к росту и прибавил 2,09%, зафиксировавшись на отметке 794 пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о направлении усилий на завершение украинского конфликта.

    Неделей ранее российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

    В январе индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

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    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    31 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    Моди опубликовал совместное фото с Путиным в автомобиле
    @ @narendramodi

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава индийского правительства Нарендра Моди поделился совместным снимком с президентом России Владимиром Путиным, сделанным по пути на Всемирные игры кочевников.

    Моди разместил в соцсетях фотографию с Путиным, передает ТАСС. «По пути на Всемирные игры кочевников с президентом Путиным», – написал индийский премьер под опубликованным снимком.

    Лидеры двух государств совместно прибыли на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников. Отмечается, что перед посещением спортивного комплекса «Бишкек Арена» политики провели двусторонние переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии провели двустороннюю беседу в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

    Российский президент отметил уверенный рост торгово-экономического сотрудничества двух государств.

    Индийский премьер-министр поблагодарил своего коллегу на русском языке.

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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал

    Путин поздравил россиян с Днем знаний

    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников, студентов и преподавателей, отметив важность сохранения традиций и поддержки молодежи в освоении новых горизонтов.

    «Искренне рад поздравить с Днём знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников», – говорится в поздравительном послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

    В обращении подчеркивается, что начало учебного года остается особенным праздником, наполненным радостью встреч и добрыми чувствами.

    Отдельные теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых школа станет огромным миром открытий.

    «Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат», – сказал он.

    Президент особо отметил обязанность взрослых помочь подрастающему поколению раскрыть способности и найти свое призвание.

    «Конечно, в учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами – огромное пространство возможностей», – напомнил Путин.

    Он указал на то, что перед молодежью открыто множество возможностей, включая новые масштабные проекты в экономике, науке и сфере высоких технологий.

    Несмотря на внедрение передовых технологий в образовательный процесс, они не смогут заменить теплоту человеческого общения и мудрость учителей, подчеркнул глава государства.

    В заключение особые слова благодарности Путин направил преподавателям и  наставникам, которые «переживают за учеников, как за родных».

    «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины», –  завершил поздравление президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин дал совет, как всегда быть в форме.

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    1 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    @ Петр Ковалев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что принятые на саммите в Бишкеке решения обеспечат мощный стимул для развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, глава государства подчеркнул значимость подготовленных соглашений, передает РИА «Новости».

    «Убежден, что подготовленный к одобрению по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс», – сказал Владимир Путин. Он также выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за высокий уровень организации мероприятия.

    Москва полностью разделяет подходы участников объединения к глобальной повестке, которые отражены в итоговой Бишкекской декларации. Российская сторона активно поддерживает шаги по повышению эффективности рабочих механизмов организации. Изменения в основополагающую Хартию позволят запустить Универсальный центр реагирования на угрозы в Ташкенте и Антинаркотический центр в Душанбе.

    Кроме того, вводится единый статус партнера ШОС, который будет присваиваться всем государствам-наблюдателям и участникам диалога. По словам российского лидера, это нововведение поможет оптимизировать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными странами. В текущем году саммит проходит под председательством Киргизии при участии представителей 17 государств и шести международных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Бишкеке утвердили 28 совместных документов.

    Лидеры стран ШОС подписали декларацию о приоритете ядерной безопасности.

    Государства-члены договорились продвигать реформу мировых финансовых институтов.

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    1 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались «на ногах»

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались «на ногах».

    Разговор лидеров трех государств прошел перед стартом заседания совета глав стран – участниц ШОС, передает РИА «Новости».

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите. До этого он уже провел двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

    В текущем году Киргизия выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия в рамках саммита и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных организаций.

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    1 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в Турции будет запущен в 2026 году, как и планировалось. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Встреча состоялась во вторник в Киргизии, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Одной из тем переговоров лидеров России и Турции стало российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере, включая реализацию проекта АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».

    Путин напомнил, что перед российской госкорпорацией «Росатом» была поставлена задача завершить работы и запустить первый блок станции в текущем году.

    «Вы ставили задачу перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году», – сказал президент России.

    Глава государства заверил турецкого коллегу, что сроки реализации проекта сохраняются. «Так оно и будет, компания в графике», – добавил Путин.

    АЭС «Аккую» строится российской стороной в турецкой провинции Мерсин. Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    В августе специалисты успешно выполнили пробный набор вакуума в конденсаторе турбины.

    Перед этим глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на объекте.

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    31 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков сообщил о прагматичном и уважительном разговоре Путина с Пашиняном

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча лидеров России и Армении на полях саммита ШОС в Бишкеке пройдет в прагматичном и уважительном ключе, как и подобает диалогу братских стран, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Предстоящая беседа президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет в конструктивном ключе, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоится во вторник на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    «Путин всегда прагматично, уважительно говорит со своими собеседниками. Так же будет и с господином Пашиняном. Все-таки это глава исполнительной власти, нашей соседней, нашей братской Армении», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

    Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва осознает выгоду, которую Ереван получает от двустороннего сотрудничества. По его словам, несмотря на возможные иные взгляды армянского премьера на будущее страны, окончательное решение остается за народом Армении.

    Ранее Песков заявил, что Путин и Пашинян обсудят в Бишкеке референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС.

    В конце прошлого месяца Путин и Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    В ходе этой беседы политики не называли точные сроки проведения референдума о вступлении Армении в Евросоюз.

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    31 августа 2026, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире

    Востоковед Островский: ШОС стал центром продвижения идей мирового большинства

    Эксперт: За встречами Путина с Си и Моди следят во всем мире
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Шанхайская организация сотрудничества приобретает все большее значение в мировой политике и формирует новую архитектуру международных отношений, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Островский. Залогом успеха сотрудничества России в рамках ШОС стали личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В понедельник в Бишкеке стартовал саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации.

    «Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) уже стала альтернативой западным международным институтам, которые долгое время претендовали на некую глобальность и абсолютизм. В отличие от Европы, где во многих странах наблюдается кризис власти и экономический спад, участники ШОС демонстрируют умение поддерживать стабильный политический курс и экономику», – сказал востоковед Андрей Островский.

    По мнению эксперта, ШОС постепенно превращается в самостоятельный центр международного влияния, а Россия получает возможность продвигать через него собственное видение будущего мирового порядка.

    «Можно с уверенностью сказать, эта организация уже превратилась в авторитетное объединение, с помощью которого Россия участвует в строительстве новой архитектуры международных отношений. Фактически, именно ШОС стал центром продвижения идей и взглядов государств мирового большинства», – подчеркнул он.

    Одним из главных инструментов такого взаимодействия становятся личные контакты Владимира Путина с лидерами стран – участниц организации. В этом смысле встречи российского президента с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди имеют значение далеко за пределами протокольных мероприятий.

    «Неслучайно встречи Путина с другими лидерами оказались событием глобального масштаба, за которыми пристально следят даже в тех странах, которые далеки от сотрудничества с организацией. У нее колоссальный потенциал: речь идет о десяти государствах, совокупно представляющих почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП. То есть возможностей для совместного развития – невероятное множество», – пояснил собеседник.

    При этом речь идет не только о политической координации. Россия последовательно переводит контакты с крупнейшими азиатскими державами в практическую плоскость – от энергетики и транспорта до торговли, образования и гуманитарных связей.

    «Это особенно заметно по доверительному контакту Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди. Встречи этих лидеров прошли в конструктивном ключе с заделом на реализацию масштабных проектов», – уточнил эксперт.

    Так, одним из направлений российско-китайского сотрудничества остается развитие Северного морского пути. «Простор для сотрудничества огромен. Пекин заинтересован в продолжении развития партнерства в рамках СМП. За счет отмены визового режима налаживаются и гуманитарные связи двух стран – турпоток в обе стороны стремительно растет. Не стоят на месте и контакты с Нью-Дели: мы усиленно работаем над повышением товарооборота и продолжаем налаживать связи в образовании», – заключил Островский.

    Напомним, в Бишкеке стартовал 26-й саммит ШОС, приуроченный к ее 25-летнему юбилею. В столице Киргизии собрались лидеры десяти государств-участниц объединения, а также руководители 15 стран, имеющих статус партнеров по диалогу. На полях мероприятия Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы будут лишь укрепляться: «Мы будем уверенными шагами двигаться вперед к более прекрасному будущему». Российский президент также дал высокую оценку двустороннему диалогу, добавив, что в его основе лежат традиции дружбы, уважения и суверенитета.

    Сотрудничество России и Китая успешно развивается по многим направлениям, крупные проекты реализуются в энергетике, промышленности, космосе, транспорте, логистике. В середине августа был первый регулярный рейс китайского контейнеровоза по Северному морскому пути, растут взаимные поставки сельскохозяйственной продукции, создана совместная организация сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

    Одной из тем обсуждения на встрече стал безвизовый режим между Россией и КНР. Путин предложил перевести его на постоянную основу: «Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу». По его словам, турпоток между Россией и КНР за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 43% за счет безвизового режима.

    Что касается контактов с Индией, то Путин подчеркнул: товарооборот между странами увеличился на 2,6%, а туристический поток – на 16%. Кроме того, российский лидер отметил, что Индия находится в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов. За последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз и сегодня составляет почти 40 тыс. человек.

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    1 сентября 2026, 09:57 • Новости дня
    Путин призвал оградить Банк ШОС от применяющих экономическое оружие стран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин призвал обеспечить независимость Банка развития Шанхайской организации сотрудничества от стран, применяющих финансовые механизмы в качестве оружия.

    «[Банк развития ШОС], на мой взгляд, должен быть максимально независим от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах», – отметил Владимир Путин на заседании Совета глав государств организации, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что в перспективе финансовая структура способна внести значительный вклад в реализацию совместных взаимовыгодных проектов. По его словам, это может происходить наравне с Деловым советом и межбанковским объединением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доля национальных валют во взаиморасчетах России и государств ШОС превысила 98%.

    На саммите в Бишкеке российский лидер поддержал усилия по повышению эффективности рабочих механизмов объединения.

    В прошлом году страны-участницы приняли решение об учреждении Банка развития ШОС.

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    1 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин призвал страны ШОС исключить провоцирование вооруженных конфликтов
    Путин призвал страны ШОС исключить провоцирование вооруженных конфликтов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в годовщину начала Второй мировой войны призвал государства Шанхайской организации сотрудничества не допускать провоцирования вооруженных конфликтов.

    Глава государства выступил на саммите объединения в Бишкеке, передает РИА «Новости». «Хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня первое сентября – это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов», – сказал политик.

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник. В текущем году республика выступает председателем ШОС. Мероприятия в рамках организации и формата ШОС+ посетят представители 17 государств и шести международных объединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Утром во вторник глава государства приехал в бишкекский конгресс-центр «Ырыс Ордо».

    На полях саммита российский лидер назвал ШОС полноценной международной структурой.

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    1 сентября 2026, 09:26 • Новости дня
    Путин принял участие в подписании итоговых документов на саммите ШОС в Бишкеке

    Владимир Путин принял участие в подписании документов по итогам саммита ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский лидер Владимир Путин принял участие в подписании документов по итогам заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке.

    Президент России Владимир Путин присоединился к торжественной церемонии подписания итоговых документов в Бишкеке, передает ТАСС.

    Мероприятие состоялось после завершения заседания Совета глав государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом мероприятия российский лидер приехал в бишкекский конгресс-центр «Ырыс Ордо».

    Там глава государства кратко побеседовал с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    В ходе самого заседания президент заявил о поддержке усилий по повышению эффективности организации.

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    1 сентября 2026, 07:16 • Новости дня
    Путин прибыл в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на саммит ШОС

    Путин приехал в конгресс-центр Бишкека для участия в саммите ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» в Бишкеке, где через несколько минут начнется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Глава государства прибыл к главному зданию нового комплекса, где выстроился почетный караул и были подняты государственные флаги стран-участниц, передает ТАСС. Под звуки торжественной фанфары политик прошел внутрь конгресс-центра. В фойе его встретил хозяин мероприятия президент Киргизии Садыр Жапаров.

    После сбора всех участников форума в комплексе «Ырыс Ордо» политики сделали традиционные совместные фотографии. Затем делегации проследовали в зал «Насият», чтобы начать заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии.

    У трапа самолета высокого гостя встретили национальными танцами.

    На полях саммита глава государства провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    1 сентября 2026, 11:47 • Новости дня
    Путин, Лукашенко и Эрдоган пообщались на полях саммита ШОС в Бишкеке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели неформальную встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Встреча глав трех государств состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Фотографии беседы политиков опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, передает РИА «Новости».

    «Лукашенко, Путин и Эрдоган. Переговоры нон-стоп», – отмечается в публикации канала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ШОС.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Киргизии ради переговоров с российским коллегой.

    Утром глава российского государства приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо» на заседание Совета лидеров стран объединения.

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