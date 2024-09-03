Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Путин заявил о развитии отношений России и Монголии по всем направлениям
Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям, сообщил российский президент Владимир Путин во время переговоров с монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе.
«Действительно, отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям», – передает РИА «Новости» его слова.
Глава государства отметил, что помимо экономической и политической сфер, активно прослеживается тенденция сотрудничества в вопросах гуманитарного характера.
Путин добавил, что страны преодолели многие сложности, включая период коронавируса, после чего Россия и Монголия вышли повысили уровень торговых отношений.
Президент Монголии в свою очередь поблагодарил Путина за визит и подчеркнул, что народ страны высоко ценит тот факт, что Москва и Улан-Батор вместе празднуют сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта.
Ранее Путин поздравил Монголию с юбилеем победы на Халхин-Голе и внес запись в книгу почетных гостей в Государственном дворце Улан-Батора.