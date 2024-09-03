Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Путин поздравил Монголию с юбилеем победы на Халхин-Голе
Российский лидер Владимир Путин поздравил Монголию с 85-летием победы на Халхин-Голе
Перед открытием двусторонних российско-монгольских переговоров Владимир Путин внес запись в книгу почетных гостей в Государственном дворце Улан-Батора.
Российский лидер поздравил Монголию с юбилеем – 85-летием победы на Халхин-Голе, сообщает ТАСС.
«С радостью приезжаю в очередной раз в Монголию в гости к давним друзьям и добрым соседям. Поздравляю с 85-летием совместной победы наших стран над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол», – написал в книге почетных гостей Путин.
Также президент России в своем послании подчеркнул, что память о героических событиях хранится бережно десятилетиями. Путин заверил, что наследие перейдет грядущим поколениям, пожелал Монголии «мира, стабильности, процветания и благополучия».
Ранее во вторник газета ВЗГЛЯД сообщала, что президент Монголии по приглашению Владимира Путина согласился посетить саммит БРИКС в Казани.