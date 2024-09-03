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    Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Грузия научилась быть адекватной

    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    11 комментариев
    3 сентября 2024, 09:50 • Новости дня

    Путин поздравил Монголию с юбилеем победы на Халхин-Голе

    Российский лидер Владимир Путин поздравил Монголию с 85-летием победы на Халхин-Голе

    Tекст: Константин Сергеев

    Перед открытием двусторонних российско-монгольских переговоров Владимир Путин внес запись в книгу почетных гостей в Государственном дворце Улан-Батора.

    Российский лидер поздравил Монголию с юбилеем – 85-летием победы на Халхин-Голе, сообщает ТАСС.

    «С радостью приезжаю в очередной раз в Монголию в гости к давним друзьям и добрым соседям. Поздравляю с 85-летием совместной победы наших стран над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол», – написал в книге почетных гостей Путин.

    Также президент России в своем послании подчеркнул, что память о героических событиях хранится бережно десятилетиями. Путин заверил, что наследие перейдет грядущим поколениям, пожелал Монголии «мира, стабильности, процветания и благополучия».

    Ранее во вторник газета ВЗГЛЯД сообщала, что президент Монголии по приглашению Владимира Путина согласился посетить саммит БРИКС в Казани.

    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Путин назвал свой девиз в трудные минуты

    Путин: Надо всегда быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен

    Путин назвал свой девиз в трудные минуты
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Надо быть в форме, всегда быть готовым к борьбе – тогда успех обеспечен, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

    «Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля – дура, штык – молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе – и успех будет обеспечен», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьницы о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.

    При этом, отметил президент, для достижения стратегической победы «важно иногда проявлять гибкость».

    Ранее Путин заявил, что чем больше задач перед собой ставит человек, тем большего успеха он добивается.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 12:11 • Новости дня
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    Путин рассказал, какое правило взял в жизнь из дзюдо
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поделился, что из дзюдо взял в свою жизнь правило проявлять гибкость для достижения победы. Участник открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 рассказал Путину о своей любви к дзюдо и самбо.

    «У нас есть что-то общее», – с улыбкой сказал президент. «Дзюдо и самбо – очень хорошие виды спорта. Они близкие, но разница есть в правилах, значит, и в движениях, бросках, болевых приемах. Но есть очень хорошее правило в дзюдо – гибкость во всем. Очень хорошее правило, применимое к жизни в целом. Где-то хорошо – «пуля-дура, штык-молодец», нужно быть готовым к штыковой атаке и не бояться этого, самим идти вперед, но часто очень важно проявлять гибкость, чтобы победить», передает ТАСС ответ Путина на вопрос, какое правило из дзюдо использует в своей жизни. Путин также отметил, что дзюдо и самбо особенно хороши «для юношей, мальчиков, мужчин».

    «Игровые виды спорта тоже очень хороши. Приятно, интересно наблюдать. И баскетбол, и футбол, и другие игровые виды спорта – они командные. Ответственность за команду (в дзюдо) есть, но выходишь на ковер, на татами – только ты и противник, и зависит все от тебя лично. Это очень важно для воспитания мужского характера», – обратил внимание президент.

    Ранее Путин назвал свой девиз в трудные минуты.

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    2 сентября 2024, 12:07 • Новости дня
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    Путин рассказал о членах своей семьи, свободно владеющих китайским
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение общих проблем и активное взаимодействие делает необходимым изучение иностранных языков, заявил на открытом уроке «Разговор о важном» президент Владимир Путин, приведя в пример самых маленьких членов своей семьи, свободно владеющих китайским.

    «Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос тувинского школьника, поинтересовавшегося причинами популярности китайского языка.

    «В Китае, кстати говоря, растет интерес к русскому языку, – отметил Путин. – А у нас – к китайскому». «Члены моей семьи говорят тоже – маленькие – на китайском языке, – привел в пример президент. – Говорят свободно».

    Ранее Путин отметил, что значение китайского языка в мире будет только возрастать.

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    2 сентября 2024, 11:17 • Новости дня
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После провала в Курской области противники России могут пойти на мирные переговоры, заявил президент Владимир Путин во время урока «Разговор о важном» в Кызыле.

    Глава государства отметил, что после такого провала у противников России «возникнет желание действительно – не на словах, а на деле – переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», передает ТАСС.

    «Мы никогда от этого не отказывались», – указал Путин.

    «Действующие власти даже в силу внутреннего законодательства легитимными не являются. Они должны были провести выборы президента, но отказались от выборов, сославшись на военное положение. И это не соответствует основному закону – Конституции Украины», – сказал глава российского государства.

    Путин считает, что подобная ситуация на Украине требует продолжения боевых действий.

    «Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы», – сказал Путин.

    «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного. И поэтому они не заинтересованы в прекращении боевых действий, поэтому они и учинили эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области», – заключил он.

    Ранее издание Kyiv Independent сообщило о планах Украины начать подготовку к мирным переговорам с Россией осенью.

    Коментарии (28)
    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

    Коментарии (2)
    2 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные значительно продвигаются в Донбассе, ВС России берут под контроль территории квадратными километрами, заявил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе.

    Во время открытого урока «Разговор о важном» глава государства высказался о причинах, побудивших киевские власти осуществить провокацию в Курской области.

    «Главной задачи, которую противник ставил перед собой, – остановить наше наступление в Донбассе – они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед», – передает слов главы государства ТАСС.

    «Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», – сказал Путин.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России освободили Птичье и Выемку в ДНР.

    Коментарии (9)
    3 сентября 2024, 01:32 • Новости дня
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
    @ Наталия Губернаторова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пообещала «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать Монголию за визит президента России Владимира Путина, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

    Тихий счел «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву визит Путина в Монголию, заявив, что Улан-Батор «разделяет ответственность за преступления», передает RT.

    «Мы будем работать с партнерами, чтобы гарантировать, что для Монголии это будет иметь последствия», – написал Тихий в X(бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее МИД Украины обратился к властям Монголии с призывом «выполнить обязательный международный ордер на «арест» Владимира Путина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей МУС.

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    2 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Самолет Путина приземлился в Монголии

    Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

    Самолет Путина приземлился в Монголии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Коваленко

    Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник в Улан-Батор, где проведет переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом.

    Борт российского президента приземлился в аэропорту столицы Монголии, передает ТАСС.


    Сообщается, что визит президента России продлится два дня. Он встретится с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом 3 сентября. Стороны планируют подписать ряд документов и возложить цветы к памятнику Жукова.

    Также ранее сообщалось, что российский лидер встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

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    2 сентября 2024, 10:58 • Новости дня
    Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример
    Путин признался, что мало спит, и посоветовал не брать с него пример
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.

    Тема была поднята во время открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел в кызылской школе № 20, передает ТАСС.

    «Соврать неудобно, скажу, как есть. Но пример нехороший. Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю, ну, шесть часов», – сказал Путин в ответ на вопрос одного из школьников, сколько он спит, чтобы быть в такой хорошей форме.

    Президент призвал ученика, с которым он беседовал, «спать нормально, как минимум восемь часов». «У тебя очень много всякой активности, различных видов спорта, поэтому нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме. То, что я сегодня спал всего четыре часа, а всего сплю шесть, – это не потому, что я такой занятый человек. А потому что не могу должным образом организовать рабочий день. Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», – резюмировал глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 им. Героев Отечества» Кызыла заявил, что жители Тувы принимают участие в спецоперации на Украине, они защищают всю страну, это блестящий пример патриотизма.

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    2 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»).

    Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.

    Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.

    Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.

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    2 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    Путин учредил юбилейную медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «Учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что награда учреждена в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и с целью отдать дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны.

    Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об учреждении медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока».

    Кроме того, своим указом президент учредил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали».

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    2 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин: Значение китайского языка будет возрастать

    Путин: Значение китайского языка будет возрастать из-за высоких темпов роста экономики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Темпы роста и объем экономики Китая выше, чем в других странах, поэтому значение китайского языка также будет увеличиваться, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.

    «Темпы роста экономики Китая выше, чем темпы роста других экономик мира. Разрыв между китайской экономикой и другими, в том числе с экономикой США, будет нарастать. Во всяком случае, в ближайшем будущем, исторической перспективе это очевидные вещи... Объем экономики в Китае уже значительно выше, поэтому и значение языка китайского безусловно будет увеличиваться», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что при этом не стоит забывать о роли и значении русского языка – прежде всего как языка, объединяющего народы России, и языка, который помогает в общении с другими странами.

    «Это один из официальных языков ООН, на нем в мире разговаривают более 300 млн человек. И мы должны делать все, чтобы поддерживать его уровень и статус и внутри страны, и с нашими ближайшими друзьями, соседями, союзниками», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, потому что для этого в стране создана благоприятная атмосфера.

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    3 сентября 2024, 09:13 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе

    Лидеры России и Монголии Путин и Хурэлсух начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух начали переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора.

    Известно, что встреча традиционно проходит в настоящей кочевой юрте президента Монголии, расположенной на пятом этаже резиденции основных госструктур, передает ТАСС.

    Интерьер помещения соответствует древним монгольским традициям, он украшен деревянной резьбой, золотом, серебром и полудрагоценными камнями. На особо почетной северной части юрты расположен портрет Чингисхана на постаменте из сандалового дерева.


    Как указал помощник президента Юрий Ушаков, переговоры лидеров будут посвящены сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте и стратегическому партнерству Москвы и Улан-Батора.

    Президент Монголии лично встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.

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    3 сентября 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе

    Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора

    Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин прибыл в центр столицы Монголии Улан-Батора, его лично встретил на центральной площади Сухэ-Батора президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.

    Путина приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах возле лестницы государственного дворца, в центре установлен масштабный монумент Чингисхана, передает ТАСС.

    Для встречи главы российского государства в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином, президенты обмениваются в этом месте открывающим официальную часть визита рукопожатием.

    Напомним, 3 сентября начинается официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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