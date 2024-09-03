Президент Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани

Президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха принял приглашение Владимира Путина на октябрьский саммит БРИКС в Казани

Tекст: Константин Сергеев

«Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+», – заявил Путин в начале переговоров с монгольским коллегой в Улан-Баторе.

Руководитель МНР принял данное приглашение, сообщает ТАСС.

Также в ходе переговоров с Хурэлсухом Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество двух стран, прежде всего, в сфере экономики.

Ранее во вторник сообщалось, что лидеры России и Монголии начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора.

Украина, в свою очередь, обещала «наказать» МНР за прием Владимир Путина.