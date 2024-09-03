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Президент Монголии принял приглашение Путина посетить саммит БРИКС в Казани
Президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха принял приглашение Владимира Путина на октябрьский саммит БРИКС в Казани
В ходе двухсторонних переговоров в Улан-Баторе президент России Владимир Путин пригласил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года. Глава Монголии принял приглашение российского президента.
«Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+», – заявил Путин в начале переговоров с монгольским коллегой в Улан-Баторе.
Руководитель МНР принял данное приглашение, сообщает ТАСС.
Также в ходе переговоров с Хурэлсухом Владимир Путин предложил обсудить сотрудничество двух стран, прежде всего, в сфере экономики.
Ранее во вторник сообщалось, что лидеры России и Монголии начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора.
Украина, в свою очередь, обещала «наказать» МНР за прием Владимир Путина.