Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
Лидеры России и Монголии Путин и Хурэлсух начали переговоры в узком кругу в кочевой юрте в Государственном дворце Улан-Батора
Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух начали переговоры в узком составе в Государственном дворце в центре Улан-Батора.
Известно, что встреча традиционно проходит в настоящей кочевой юрте президента Монголии, расположенной на пятом этаже резиденции основных госструктур, передает ТАСС.
Интерьер помещения соответствует древним монгольским традициям, он украшен деревянной резьбой, золотом, серебром и полудрагоценными камнями. На особо почетной северной части юрты расположен портрет Чингисхана на постаменте из сандалового дерева.
Как указал помощник президента Юрий Ушаков, переговоры лидеров будут посвящены сотрудничеству в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте и стратегическому партнерству Москвы и Улан-Батора.
Президент Монголии лично встретил Путина на центральной площади Улан-Батора.