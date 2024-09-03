Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
Путин и Хурэлсух встретились в Улан-Баторе
Президент Монголии встретил Путина на центральной площади Улан-Батора
Российский президент Владимир Путин прибыл в центр столицы Монголии Улан-Батора, его лично встретил на центральной площади Сухэ-Батора президент страны Ухнаагийн Хурэлсух.
Путина приветствуют почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековое снаряжение ярких мундирах возле лестницы государственного дворца, в центре установлен масштабный монумент Чингисхана, передает ТАСС.
Для встречи главы российского государства в центре площади установлен подиум с алым атласным паланкином, президенты обмениваются в этом месте открывающим официальную часть визита рукопожатием.
Напомним, 3 сентября начинается официальная часть визита Владимира Путина в Монголию. В частности, российский лидер примет участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы Москвы и Улан-Батора над японскими войсками на реке Халхин-Гол.