Путин поддержал повышение эффективности работы ШОС

Путин заявил о поддержке Россией повышения эффективности работы ШОС

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы поддерживаем усилия по совершенствованию деятельности организации и повышении эффективности рабочих механизмов», – сказал президент в ходе заседания совета глав-государств членов ШОС, передает РИА «Новости». По словам президента, активное взаимодействие стран-участниц в политике, экономике и гуманитарной сфере способствует планомерному и устойчивому развитию каждого государства.

Такое сотрудничество помогает формировать на евразийском континенте атмосферу мира, стабильности и доверия. Российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС в понедельник.

Шанхайская организация сотрудничества на сегодняшний день фактически является крупнейшим региональным объединением не только в Евразии, но и в мире в целом, подчеркнул глава государства. В странах, входящих в организацию, проживает почти половина населения планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в мероприятиях ШОС.

В рамках визита глава государства проведет двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Востоковед Андрей Островский назвал эту организацию реальной альтернативой западным международным институтам.