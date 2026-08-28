Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Кремль анонсировал поездку Путина на саммит ШОС в Киргизию
Кремль: Путин отправится на саммит ШОС в Киргизию 31 августа
Президент России Владимир Путин 31 августа и 1 сентября посетит с рабочим визитом Киргизию, сообщил Кремль.
Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, говорится в сообщении в канале Кремля в Max.
Встреча пройдет в год 25-летия образования ШОС. Участники саммита планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития объединения. Также лидеры стран рассмотрят вопросы модернизации организации и актуальные проблемы международной и региональной повестки.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о насыщенной программе двусторонних контактов российского лидера в Бишкеке.
Председатель КНР Си Цзиньпин также посетит эту встречу лидеров стран объединения.
К юбилею организации власти республики официально переименовали одну из горных вершин в пик ШОС.