СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.3 комментария
Российские FPV-дроны уничтожили украинские БПЛА FP-2 воздушным тараном
Операторы беспилотников центра «Рубикон» успешно применили тактику воздушного тарана для перехвата БПЛА-«камикадзе» FP-2 ВСУ, сообщило Министерство обороны.
Российские расчеты FPV-дронов-перехватчиков из испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили воздушным тараном несколько украинских беспилотников, передает РИА «Новости».
В числе сбитых аппаратов оказались дроны-камикадзе моделей FP-2, R-15 и «Лютый».
«Расчетами FPV-дронов-перехватчиков Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» воздушными таранами были сбиты украинские БпЛА-«камикадзе» FP-2 (боевая нагрузка - около 100 кг, дальность - до 2 тыс. км), R-15 (с дальностью до 700 км и боевой нагрузкой 3 кг), «Лютый» (несет до 50 кг боевой части на расстояние около 1000 км)», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Кроме того, в ходе боевой работы российским операторам удалось ликвидировать украинский беспилотник «Зозуля», способный преодолевать более тысячи километров с боевой нагрузкой от 10 до 50 килограммов. Также был успешно перехвачен и уничтожен дрон-приманка «Майя».
Ранее мобильные огневые группы в ДНР уничтожили уменьшенную версию ударного аппарата FP-2.
В июне операторы центра «Рубикон» перехватили летевшие вглубь России тяжелые беспилотники воздушным тараном.
Весной расчеты FPV-дронов сбили аналогичным способом аппараты RQ-35 Heidrun и FlyEye.