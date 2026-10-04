Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу

Israel National News: Власти ОАЭ проверят экипаж Flydubai на причастность к попытке теракта

Tекст: Игорь Иножарский

Власти ОАЭ выясняют, действовал ли второй пилот Хаммам аль-Хаммами, подозреваемый в попытке теракта на рейсе Flydubai, в одиночку или получал помощь от кого-либо из членов экипажа, сообщает Israel National News.

На борту находились капитан Смит Маччар, второй пилот аль-Хаммами и шесть других членов экипажа, включая бортпроводников. Власти ОАЭ рассматривают вероятность того, что кто-то из них помогал террористу.

Службы безопасности Израиля пока предпочитают сосредоточиться на самом втором пилоте, оставив проверку остальных членов экипажа коллегам из ОАЭ. В рамках расследования изучаются показания пассажира Янива Хаюна.

«Там стоял член экипажа в белой рубашке. Он стоял у кабины, держась за ручку двери – и я не знаю, пытался ли он держать дверь закрытой или открыть ее», – рассказал Хаюн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В среду глава Минобороны Израиля охарактеризовал инцидент с самолетом как теракт. В тот же день власти Израиля официально признали резню на рейсе FlyDubai террористическим актом.