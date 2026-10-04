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    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    4 октября 2026, 14:24 • Новости дня

    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу

    Israel National News: Власти ОАЭ проверят экипаж Flydubai на причастность к попытке теракта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов расширили расследование попытки теракта на рейсе Flydubai, проверяя возможную помощь подозреваемому со стороны членов экипажа.

    Власти ОАЭ выясняют, действовал ли второй пилот Хаммам аль-Хаммами, подозреваемый в попытке теракта на рейсе Flydubai, в одиночку или получал помощь от кого-либо из членов экипажа, сообщает Israel National News.

    На борту находились капитан Смит Маччар, второй пилот аль-Хаммами и шесть других членов экипажа, включая бортпроводников. Власти ОАЭ рассматривают вероятность того, что кто-то из них помогал террористу.

    Службы безопасности Израиля пока предпочитают сосредоточиться на самом втором пилоте, оставив проверку остальных членов экипажа коллегам из ОАЭ. В рамках расследования изучаются показания пассажира Янива Хаюна.

    «Там стоял член экипажа в белой рубашке. Он стоял у кабины, держась за ручку двери – и я не знаю, пытался ли он держать дверь закрытой или открыть ее», – рассказал Хаюн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В среду глава Минобороны Израиля охарактеризовал инцидент с самолетом как теракт. В тот же день власти Израиля официально признали резню на рейсе FlyDubai террористическим актом.

    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»

    Военный летчик Синюгин объяснил спасение самолета FlyDubai автоматикой

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Boeing 737 рейса FlyDubai, едва не разбившийся из-за конфликта пилотов, был спасен автоматической системой управления, а не пассажиром-сантехником, заявил военный летчик Александр Синюгин.

    «Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях», – заявил Синюгин «Комсомольской правде».

    По его словам, на современных лайнерах есть автоматика, которая защищает машину от катастрофы при неразумных действиях экипажа. Он отметил, что даже если злоумышленник дал самоубийственные команды, а первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным, автоматика начинает «поправлять» полет, если абсурдные команды не повторяются.

    Синюгин добавил, что автопилот, скорее всего, сам начал выправлять «угол атаки» в безопасное положение. Он назвал эту систему «защитой от дурака».

    Ранее сообщалось, что после нападения второго пилота на капитана самолет стал резко терять высоту. Капитан, индиец Смит Маччхар, сумел разблокировать дверь кабины, после чего туда вбежал пассажир-сантехник Янив Хаюн из израильского города Нес-Циона. Грамотно выровнять самолет и посадить его в Саудовской Аравии смог запасной экипаж, находившийся в салоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии.

    В четверг стало известно, что пострадавший пилот госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии.

    В среду эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана.

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    3 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Капитан рейса Flydubai рассказал подробности нападения второго пилота

    Капитан рейса Flydubai сообщил о просьбе напарника уйти на молитву

    Капитан рейса Flydubai рассказал подробности нападения второго пилота
    @ Hamdan bin Mohammed/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччар рассказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подробности нападения напарника во время полета, после которого самолет начал падать.

    «Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, что многие местные делают, они молятся, в этом нет ничего необычного. Но пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», – приводит ТАСС рассказ летчика, распространенный канцелярией Нетаньяху.

    За первым ударом последовали другие. Пострадавший признался, что из-за побоев почти перестал видеть и находился в состоянии дезориентации. Он попытался открыть дверь кабины, однако нападавший заблокировал выход, не позволяя коллегам снаружи ввести код доступа.

    Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччар слышал крики пассажиров и осознавал, что самолет падает. Собрав последние силы, он смог дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai. Власти Омана ранее запретили этому пилоту летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 22:13 • Новости дня
    Йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде

    Йеменские хуситы подтвердили атаки на Saudi Aramco в Эр-Рияде

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сказано в заявлении вооруженных сил движения.

    «Вооруженные силы Йемена провели важную военную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников, нанеся удар по объектам компании Aramco в Эр-Рияде – столице саудовского противника», – сказано в размещенном в Telegram-канале ВС движения заявлении.

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа добавил, что операция достигла своей цели, в результате чего на пораженных объектах возникли пожары.

    «Мы продолжим реализовывать принцип «осада за осаду» и «эскалация за эскалацию», а также наносить удары по местам сосредоточения войск саудовского противника до тех пор, пока агрессия не прекратится, а блокада нашей любимой страны не будет снята», – пообещали йеменские хуситы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные объекты в столице Йемена 3 октября подверглись серии авиаударов. В этот же день на нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар.

    При этом США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

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    3 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    NYP: Члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

    Tекст: Катерина Туманова

    Очевидцы и участники инцидента на борту рейса Flydubai 30 сентября рассказали NYP детали происшествия, отметив странное поведение членов экипажа и требование освободить с трудом обезвреженного агрессивного пилота с топором.

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai вступили в конфликт с экипажем после того, как обезвредили вооруженного топором второго пилота, пытавшегося угнать самолет, пишет New York Post (NYP).

    «Они просили нас развязать террориста – мы понятия не имели, зачем», – рассказал изданию руководитель банка Цвика Манес, который помогал обезоружить и связать.

    Второй пилот, которого идентифицировали как гражданина Омана Хамама аль-Хаммами, напал на индийского капитана Смита Маччара. Раненый командир смог открыть дверь кабины, после чего Манес с сантехником Янивом Хайуном и Асафом Раджуаном бросились навстречу нападавшему и одолели его. Затем Хайун сумел стабилизировать падающий самолет, используя навыки, полученные из телешоу.

    Пассажиры связали террориста пластиковыми стяжками и проводами от наушников. По словам Манеса, нападавший кричал и просил убить его из-за провала миссии. Однако некоторые члены экипажа потребовали освободить злоумышленника, заявив, что только они имеют право находиться у кабины.

    «Они просили нас развязать террориста, и мы не понимали, почему. Они сказали: «Вы не Бог, вам его не убить», – рассказал Манес, добавив, что никто и не хотел его убивать, все хотели, «чтобы он не убил нас».

    Участии в спасении лайнера сантехника прокомментировал пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

    «Сантехник, конечно, самолет не сажал. Он его вывел из пике. Это было краткосрочное вмешательство, потому что самолет находился в резком снижении и превысил скорость на 100 узлов, то есть порядка 185 км/ч. И именно из-за этого он вышел за все конструктивные пределы. Поэтому когда в кабину ворвался этот сантехник, то он, видимо, потянул штурвал на себя и вывел самолет в горизонт. Тем самым он прервал пикирование», объяснил он ситуацию в комментарии «Вестям».

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки. Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву.


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    3 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии

    The Telegraph: Напавший на командира самолета Flydubai пилот учился в Британии

    Второй пилот, напавший на командира самолета Flydubai во время рейса в Тель-Авив, проходил дистанционное обучение по авиационному менеджменту в британском университете.

    По данным The Telegraph, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами с 2020 по 2023 год прошел трехлетний курс дистанционного обучения в Бакингемширском новом университете.

    При этом в вузе подчеркнули, что подготовку в качестве пилота он не проходил, отмечает РИА «Новости».

    В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами.

    По данным пассажиров, в ходе потасовки один из пилотов ранил командира судна ножом. Обезвредить нападавшего помогли два других пилота компании, оказавшихся на борту, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Табука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ назвали имя предполагаемого пилота-террориста на рейсе Flydubai.

    В пятницу Оман запретил ему полеты за радикализм.

    Саудовская Аравия начала расследование инцидента.

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    3 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Военные объекты в столице Йемена подверглись серии авиаударов

    Военные объекты в Сане подверглись авиаударам

    Tекст: Мария Иванова

    Серия авиаударов нанесена по военным объектам в столице Йемена Сане, включая лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн.

    Шесть авиаударов были нанесены по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также по объектам в районе горы Аттан на юго-западе города, сообщает РИА «Новости».

    В последние недели в Йемене обострились боевые действия между движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Интенсивные столкновения идут в районах Таиза, Мариба и на западном побережье.

    Эр-Рияд рассматривает возможность начала новой военной операции против хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, эскалация конфликта привела к перемещению более 120 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В воскресенье хуситы сообщили о семи погибших при авиаударе по рынку.

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    3 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

    На нефтяном объекте в столице Саудовской Аравии начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на объекте нефтяной промышленности произошел пожар.

    Над местом возгорания в Эр-Рияде поднимается столб черного дыма. Причины пожара в настоящий момент не уточняются, передает «Интерфакс».

    По неподтвержденной информации, горит объект нефтяной компании Saudi Aramco. Официальных заявлений от властей Саудовской Аравии об инциденте пока не поступало.

    Отмечается, что летом возобновились взаимные удары между Саудовской Аравией и хуситами. В прошлом хуситы неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

    В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Также саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

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    3 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Самолет Flydubai после инцидента на борту остался в аэропорту Табука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет авиакомпании Flydubai, совершивший экстренную посадку из-за нападения на командира экипажа, четвертые сутки остается в аэропорту саудовского города Табук.

    Экстренно севший 30 сентября в Саудовской Аравии после драки пилотов самолет авиакомпании Flydubai до сих пор остается в аэропорту Танука. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

    «Самолет, на борту которого произошел инцидент в кабине пилотов, и по этой причине совершивший экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, до сих пор находится в аэропорту саудовского города Табук», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что пассажиров рейса в тот же день доставили в Тель-Авив другим самолетом. Срок возврата борта пока неизвестен и зависит от хода расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля также признали произошедшее терактом.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

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    3 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии

    Израильские военные открыли стрельбу по поселениям в сирийской Кунейтре

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра, сообщил канал Al-Ekhbariya.

    Израильские силы продвинулись к западу от Сайда-эль-Ханут на юге провинции Кунейтра и открыли стрельбу по жилым кварталам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

    Отмечается, что во время рейда израильтяне временно задержали пастухов, запретив им выпас скота в долине. Кроме того, военные вошли в поселение Аль-Хамидия, где был задержан и увезен один молодой человек.

    В то же время израильская артиллерия нанесла удар по окраинам поселения Маария на западе провинции Дераа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

    В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.

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    3 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

    Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.

    «Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

    Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

    В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока

    Медведев: Базы США на Ближнем Востоке стали источником проблем

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы на Ближнем Востоке стали источником проблем, а не гарантом безопасности стран региона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности – ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили?» – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Он добавил, что надежды на США не оправдались, и базы стали источником проблем для стран, где они расположены, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что государства Ближнего Востока должны сами формировать механизмы безопасности, опираясь на добрососедство и международное право.

    Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявлял, что большинство баз США на Ближнем Востоке разрушено в ходе конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В апреле он назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта.

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    4 октября 2026, 00:28 • Новости дня
    Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и премьера Индии на День независимости

    Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и премьера Моди на День независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил главу правительства Индии Нарендру Моди и капитана авиакомпании Flydubai Смита Маччара зажечь факел в День независимости еврейского государства после инцидента в небе 30 сентября.

    «Вы – настоящий герой храбрых народов Индии и Израиля. И вы – герой всего мира», – сказал Нетаньяху Маччару в ходе телефонного разговора.

    При этом премьер Израиля не имеет права в одностороннем порядке определять, кто зажжет факел на традиционной церемонии в следующем году, пишет The Times of Israel.

    Согласно установленной процедуре, кандидатов выбирает общественный консультативный комитет. Затем претендентов утверждают в рамках министерской процедуры. При последних правительствах Нетаньяху ее возглавляет сторонница партии «Ликуд» Мири Регев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву. NYP сообщила, что члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота. Власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    4 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном

    Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отсутствии у американской администрации планов неоправданно затягивать военную операцию против Ирана.

    По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

    Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.

    Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.

    В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.

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    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Грузия припомнила Евросоюзу поддержку беспорядков в Тбилиси
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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