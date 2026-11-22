19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.7 комментариев
Удары «Гераней» поразили НПЗ и подстанции в тылу Украины
Минобороны: Удары «Гераней» поразили НПЗ и подстанции в тылу ВСУ
Российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам нефтеперерабатывающих заводов, подстанциям и центру обработки данных в тылу украинских войск, сообщило Министерство обороны России.
«В тыловых районах Украины операторами ударных «Гераней» были успешно поражены объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ, серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком», а также – локомотив на одном из железнодорожных перегонов», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».
В министерстве добавили, что удары направлены на нарушение логистики и коммуникаций ВСУ. Кроме того, поражены огневая позиция и расчет мобильной группы противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по логистическому центру и подстанции ВСУ.
Ранее российские военные поразили склад беспилотников противника в Харькове.
Также «Герани» атаковали стратегически важные объекты украинских войск.