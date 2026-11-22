Минобороны: Удары «Гераней» поразили НПЗ и подстанции в тылу ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В тыловых районах Украины операторами ударных «Гераней» были успешно поражены объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций 330 и 110 кВ, серверные помещения центра обработки данных «МКМ Телеком», а также – локомотив на одном из железнодорожных перегонов», – заявило ведомство, передает РИА «Новости».

В министерстве добавили, что удары направлены на нарушение логистики и коммуникаций ВСУ. Кроме того, поражены огневая позиция и расчет мобильной группы противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг операторы беспилотников «Герань» нанесли удары по логистическому центру и подстанции ВСУ.

Ранее российские военные поразили склад беспилотников противника в Харькове.

Также «Герани» атаковали стратегически важные объекты украинских войск.