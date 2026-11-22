Население Украины сократилось вдвое с начала евромайдана

Численность населения Украины сократилась почти в два раза с 2014 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Численность населения Украины сократилась почти вдвое после начала событий евромайдана в 2013 году, пишет РИА «Новости». К такому выводу журналисты пришли после изучения данных национальной статистики и заявлений украинских чиновников.

По данным Госстата, на 1 января 2014 года в стране проживало 45,4 млн человек. При этом официальная статистика о населении не публикуется с 2022 года. В мае министр социальной политики Денис Улютин заявил, что на подконтрольной киевским властям территории осталось от 22 до 25 млн жителей.

Косвенным подтверждением демографического кризиса служит резкое снижение числа школьников. В сентябре 2013 года на Украине насчитывалось 451 тыс. первоклассников, тогда как в сентябре 2026 года их количество упало до 243 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил численность населения страны в 20 млн человек.

В среду политик сообщил о потере государством 32 млн человек за 30 лет независимости.

В начале ноября Служба внешней разведки России предупредила о скором падении численности трудоспособного населения Украины ниже порога национального выживания.