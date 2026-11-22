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В Днепропетровске произошел новый взрыв
На фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремел новый взрыв
В Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремел новый взрыв.
О взрыве в Днепропетровске сообщило издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.
В Днепропетровской области в настоящее время объявлена воздушная тревога. Сообщения о взрыве в городе поступали также в ночь на воскресенье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги.
В четверг взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.
Во вторник украинский телеканал «Общественное» сообщил о новых взрывах в Днепропетровске во время действия сигнала воздушной тревоги.