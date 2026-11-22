Мендель: Принудительная мобилизация стала причиной отказа от гражданства Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Многие украинцы, получившие гражданство в других странах, теперь предпочли бы отказаться от своих украинских паспортов. Принудительная мобилизация – одна из причин, по которой мужчины больше не хотят иметь украинское гражданство», – написала Мендель.

Она добавила, что конфликт и авторитарная система вынуждают уезжать и женщин. По ее мнению, украинцы, обосновавшиеся за границей, вряд ли добровольно захотят вернуться, пишет РИА «Новости».

В интернете регулярно появляются видео силовой мобилизации в ВСУ, на которых сотрудники военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, применяя силу. Мужчины призывного возраста пытаются избежать призыва: нелегально покидают страну, прячутся дома и поджигают военкоматы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу жители Украины попытались массово оспорить отказы пограничников выпустить их из страны на фоне масштабной насильственной мобилизации.

В пятницу бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выразила сомнение в сохранении украинского государства к 2028 году из-за критических человеческих потерь.

В среду она заявила о ежемесячных потерях украинской армии в 25-27 тыс. человек.