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Казахстан нарастил импорт вина из России
Казахстан за три квартала увеличил импорт вина из России до 1,16 млн долларов
По итогам трех кварталов 2026 года Казахстан увеличил закупки российского вина на 13,7% в денежном выражении, общая сумма поставок достигла 1,16 млн долларов.
По итогам трех кварталов 2026 года Казахстан увеличил закупки российского вина на 13,7% в денежном выражении, общая сумма поставок достигла 1,16 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные казахстанского Бюро национальной статистики и таможенных органов, передает ТАСС.
За аналогичный период прошлого года объем импорта вина из России оценивался примерно в 1,02 млн долларов.
Россия занимает первое место среди стран Евразийского экономического союза по поставкам вина в республику. На второй строчке находится Киргизия, продавшая Казахстану вина на 863 тыс. долларов. Третье место занимает Белоруссия с показателем 44,6 тыс. долларов, а замыкает список Армения, поставившая продукцию на 14,7 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия экспортировала в Казахстан рекордный объем рапсового масла.
Также российские предприятия в три раза увеличили закупки пива из соседней республики.
В том же месяце Казахстан стал ключевым импортером российской молочной продукции.