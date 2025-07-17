Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Пожар в иракском ТЦ унес жизни 63 человек
В пожаре в иракском ТЦ в Эль-Куте погибли 63 человека
В городе Эль-Кут на востоке Ирака пожар в торговом центре унес жизни 63 человек, еще 40 получили травмы.
По меньшей мере 63 человека погибли и еще 40 получили травмы в результате крупного пожара в торговом центре в городе Эль-Кут, расположенном в провинции Васит на востоке Ирака, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.
Министерство здравоохранения Ирака подтвердило данные о числе погибших и пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны, но ситуация остается на контроле местных властей.
Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари поручил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств трагедии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в иракской провинции Найнава произошел крупный пожар во время свадьбы. В результате инцидента погибли 119 человек.