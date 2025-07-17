Пожар в иракском ТЦ унес жизни 63 человек

В пожаре в иракском ТЦ в Эль-Куте погибли 63 человека

Tекст: Мария Иванова

По меньшей мере 63 человека погибли и еще 40 получили травмы в результате крупного пожара в торговом центре в городе Эль-Кут, расположенном в провинции Васит на востоке Ирака, передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

Министерство здравоохранения Ирака подтвердило данные о числе погибших и пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны, но ситуация остается на контроле местных властей.

Глава МВД Ирака Абдель Амир аш-Шаммари поручил создать специальную комиссию для расследования обстоятельств трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в иракской провинции Найнава произошел крупный пожар во время свадьбы. В результате инцидента погибли 119 человек.