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Число жертв пожара на свадьбе в Ираке возросло до 119 человек
За последние дни более 20 человек скончались от ожогов после пожара на свадьбе в Ираке
В результате крупного пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава погибли 119 человек, за последние дни от ожогов скончались более 20 пострадавших, сообщил департамент здравоохранения провинции.
В числе погибших оказались отец невесты и родители жениха, сами молодожены выжили, хотя пожар начался прямо над их головами – во время танца вспыхнуло украшение на потолке в центре зала, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре сообщалось, что погибли и пострадали свыше 450 человек. Возгорание началось из-за того, что пламя с пиротехники в зале перекинулось на свисавший с потолка балдахин.