Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.0 комментариев
Число погибших и пострадавших на свадьбе в Ираке выросло до 450 человек
Более 450 человек погибли и пострадали в результате пожара на свадьбе в Ираке
Более 450 человек пострадали и погибли на свадьбе в иракской провинции Найнава в результате пожара, сообщили в организации Красного полумесяца Ирака.
Уточняется, что в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула чисо погибших и пострадавших превысило 450 человек, передает телеканал 360.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака погибло 100 человек.