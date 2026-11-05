По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Гутерреш оставил без ответа вопросы Лаврова о провокации в Буче
МИД: Гутерреш не ответил на вопросы Лаврова о провокации в Буче
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не ответил на вопросы министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно провокации в Буче, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
«В апреле министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров задал генеральному секретарю ООН Гутеррешу 12 конкретных вопросов, касающихся опубликованного в 2022 году доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Ни на один из них ответа мы так и не получили», – заявил Логвинов в интервью ТАСС.
В частности, российская сторона требовала пояснений о причинах заимствования статистических данных исключительно из украинских источников, а также о значительных расхождениях в данных по числу погибших.
Логвинов отметил, что отказ Секретариата от взаимодействия объясняется «ангажированностью Гутерреша в контексте украинского кризиса».
Дипломат напомнил, что в октябре Лавров направил Гутеррешу послание с призывом учесть информацию доклада Международного общественного трибунала во главе с членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым и пересмотреть выводы УВКПЧ.
«Если хотите, для нас это – вопрос принципа», – сказал Логвинов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лавров передал Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Летом глава МИД заявил об уклонении руководства ООН от предоставления информации о перечне погибших во время инцидента.
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