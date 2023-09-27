В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Начало пожара на свадьбе в Ираке попало на видео
Возгорание на свадьбе в иракской провинции Найнава, где погибли сотни людей, началось из-за того, что пламя с пиротехники в зале перекинулось на свисавший с потолка балдахин, свидетельствует видеозапись, распространенная одним из гостей торжества.
Напольные фейерверки загорелись в центре уставленного столами зала, от них огонь перебросился на бахрому балдахина, после чего разошелся по украшению под потолком, передает РИА «Новости» со ссылкой на видео.
Напомним, на свадьбе в Ираке в результате пожара погибли и пострадали свыше 450 человек.
Глава пресс-службы сил безопасности страны Саад Моан отмечал, что пожар, по данным предварительного расследования, начался не из-за умышленных действий, а из-за пренебрежения противопожарными мерами.
Между тем премьер страны Мухаммед ас-Судани поручил провести тщательное расследование произошедшего, а также поручил проверить все помещения в общественных местах, включая кафе, рестораны, гостиницы, на соответствие противопожарным инструкциям.