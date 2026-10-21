Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Судебные приставы начали взыскание штрафов с актера Головина
Судебные приставы начали принудительное взыскание с актера Александра Головина штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 10 тыс. рублей.
В отношении Головина открыто четыре исполнительных производства по неоплаченным штрафам за нарушение правил дорожного движения, передает ТАСС.
Три производства связаны с взысканием просроченных штрафов ГАИ на общую сумму 5 тыс. рублей, еще одно открыто по материалам, поступившим от МАДИ, где сумма принудительно взыскиваемого штрафа вместе с исполнительским сбором также составляет 5 тыс. рублей.
Головин – российский актер театра и кино, известный по ролям в фильме «Сволочи» и сериале «Кадетство».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД.
В прошлом году с актера Головина начали принудительно взыскивать штрафы ГИБДД.