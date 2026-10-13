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Президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Севморпути
Президент Южной Кореи заявил о важности отношений с РФ для судоходства по СМП
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что развитие отношений с Россией является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП).
«Важно также выстраивать отношения с Россией», – заявил южнокорейский лидер на заседании кабинета министров, посвященном итогам первого пробного рейса по СМП контейнеровоза PanStar Acro, пишет газета «Хангере».
По его словам, СМП сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. Президент отметил, что в условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, отмечает РИА «Новости».
Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи и подчеркнул значимость роли министерства иностранных дел в этом вопросе.
Как передает агентство Yonhap, ранее южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые совершил рейс по СМП в обоих направлениях.
В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ сообщил, что Сеул рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по этому маршруту в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В тот же день стало известно, что Южная Корея захотела запустить торговое сообщение по этому маршруту.
В августе Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.