Президент Южной Кореи назвал отношения с Россией ключом к освоению Севморпути

Президент Южной Кореи заявил о важности отношений с РФ для судоходства по СМП

Tекст: Мария Иванова

«Важно также выстраивать отношения с Россией», – заявил южнокорейский лидер на заседании кабинета министров, посвященном итогам первого пробного рейса по СМП контейнеровоза PanStar Acro, пишет газета «Хангере».

По его словам, СМП сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. Президент отметил, что в условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, отмечает РИА «Новости».

Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи и подчеркнул значимость роли министерства иностранных дел в этом вопросе.

Как передает агентство Yonhap, ранее южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые совершил рейс по СМП в обоих направлениях.

В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ сообщил, что Сеул рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по этому маршруту в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В тот же день стало известно, что Южная Корея захотела запустить торговое сообщение по этому маршруту.

В августе Южная Корея увеличила закупки российского угля до максимума за три года.