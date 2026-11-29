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Подозреваемого в убийстве девочки в Карелии вычислили по камерам
Подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Карелии вычислили по видеокамерам
Правоохранительные органы вычислили 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Карелии, с помощью камер наружного наблюдения.
На кадрах видно, как подростки вместе идут в лес, передает РИА «Новости».
«Тело девочки обнаружили в ходе поисков, искали ее с 27 ноября, по камерам установили, куда двигалась. Также по видео удалось установить, что она шла в сторону лесополосы вместе с подозреваемым», – сообщил источник агентства.
Отмечается, что задержанный юноша и убитая школьница воспитывались в неполных семьях матерями-одиночками. При этом они не были единственными детьми в семьях.
Накануне управление Следственного комитета по Карелии сообщило об обнаружении тела 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в лесополосе в поселке Юляристиоя Питкярантского района. По подозрению в убийстве задержали 16-летнего знакомого погибшей. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Следственный комитет сообщил о намерении просить суд об аресте подозреваемого.
Задержанный подросток указал полицейским место преступления.
В субботу на теле погибшей девочки зафиксировали следы удушения и ножевые ранения.