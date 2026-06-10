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СК сообщил о тяжелом состоянии ударенного током хабаровского подростка
В Хабаровском крае двое несовершеннолетних оказались в больнице после поражения электрическим током от контактной сети поезда, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Происшествие случилось 9 июня, двое юношей задели контактную сеть поезда и получили мощный разряд, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Обоих пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Один находится в тяжелом состоянии, у второго травмирована рука.
Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае подросток погиб от удара током на железной дороге в Татарстане. Месяцем ранее другой несовершеннолетний получил смертельную электротравму на трансформаторной подстанции в Калининградской области.