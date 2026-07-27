NYT: Число раненых солдат США в ходе операции против Ирана достигло 624 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американские вооруженные силы зафиксировали 624 раненых бойца в ходе противостояния с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times.

Издание опирается на свежие публикации Пентагона. Оборонное ведомство США начало раздельно публиковать статистику потерь. Учитываются данные с начала операции в феврале и с седьмого июля, когда стартовал очередной этап эскалации.

Военные источники пояснили, что изменение формата связано с достигнутым в апреле прекращением огня.

«Официальное число солдат, раненых с этой даты (7 июля) теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля число пострадавших американских солдат достигло 447 человек.

На следующий день американские СМИ заявили о 500 раненых. Общее количество погибших военных выросло до 18 человек.