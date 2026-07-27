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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    27 июля 2026, 07:34 • Новости дня

    NYT: Число раненых солдат США в ходе операции против Ирана достигло 624 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общее количество пострадавших военнослужащих Соединенных Штатов с начала февральского конфликта с Ираном превысило 600 человек, сообщают американские СМИ.

    Американские вооруженные силы зафиксировали 624 раненых бойца в ходе противостояния с Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times.

    Издание опирается на свежие публикации Пентагона. Оборонное ведомство США начало раздельно публиковать статистику потерь. Учитываются данные с начала операции в феврале и с седьмого июля, когда стартовал очередной этап эскалации.

    Военные источники пояснили, что изменение формата связано с достигнутым в апреле прекращением огня.

    «Официальное число солдат, раненых с этой даты (7 июля) теперь составляет 207, то есть общая цифра достигла 624 с начала конфликта», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июля число пострадавших американских солдат достигло 447 человек.

    На следующий день американские СМИ заявили о 500 раненых. Общее количество погибших военных выросло до 18 человек.

    26 июля 2026, 01:44 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины в Тегеране

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране после атаки на иранское судно в Каспийском море, сообщает Press TV.

    Дипломат вызван «в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл удары Киева по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности и угрозой международным поставкам.

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    24 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    В Иране пообещали убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    ВС Ирана решили убивать по одному военнослужащему США за каждого иранца

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Исламской республики утвердили новое правило ведения боевых действий, предполагающее жесткий симметричный ответ на возможные смертоносные удары со стороны Вашингтона, заявил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи.

    Иранская армия намерена ликвидировать по одному американскому военнослужащему за каждого гражданина страны, погибшего от атак Соединенных Штатов, сообщил Абдоллахи, передает ТАСС.

    «Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Исламской республике жесткими последствиями за гибель американских военных.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил о готовности Тегерана перейти к наступательной тактике.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    25 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    Иран заявил о праве на оборону после атаки Украины на судно в Каспийском море

    МИД Ирана заявил о праве на оборону после украинской атаки в Каспийском море

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовы к защите собственных интересов и самообороне, заявил МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

    «Иран не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности, в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности, принципа законной самообороны», – заявил МИД.

    МИД Ирана также указал, что ответственность за последствия, которые могут вызвать подобные авантюры Украины, ляжет на Киев. Ведомство подчеркнуло, что в зоне ответственности окажутся и те государства, которые оказывают поддержку украинским властям, передают РИА «Новости».

    В субботу МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил прокачку нефти из-за террористических атак украинских беспилотников.

    Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило удары по гражданским нефтеналивным судам в Черном море.

    По данным СМИ, США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море.

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    26 июля 2026, 11:58 • Новости дня
    Иранские военные остановили шесть судов в Ормузском проливе

    КСИР заблокировал шесть торговых судов в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил еще шесть судов в Ормузском проливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться из-за взаимных действий сторон, передает РИА «Новости». Местная гостелерадиокомпания транслировала официальное заявление: «За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана».

    Обострение конфликта началось 8 июля, когда президент США Дональд Трамп объявил о недействительности достигнутого ранее перемирия. Американская армия провела серию атак, которые Центральное командование ВС США назвало ответом на угрозу коммерческому судоходству.

    Тегеран отреагировал жестко, нанеся ответные удары по американским базам в ближневосточном регионе. Власти страны закрыли Ормузский пролив и возложили на Вашингтон ответственность за нарушение меморандума о прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива. Позже иранские военные сообщили о подрыве двух танкеров на минах. Американское командование впервые за время обострения конфликта применило стратегические бомбардировщики B-1 для ударов по иранским целям.

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    24 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Трамп: Я доверяю словам Путина и Си Цзиньпина в вопросе поставок оружия Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг Ирана, подчеркнул, что доверяет словам президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану.

    «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое. <...> Я им доверяю», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры с Ираном, отметив, что, по его мнению, Тегеран настроен на диалог с Вашингтоном серьезнее, чем когда-либо ранее, передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что пока не принял решения о нанесении масштабных ударов по Ирану. В ответ на вопрос о том, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением, президент США заявил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за их нейтральную позицию по Ирану.

    Во время телефонного разговора 14 июня президенты России и США обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    24 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    Армия США нанесла ракетный удар по танкеру в Оманском заливе
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Армией США был нанесен ракетный удар по танкеру со сжиженным углеводородным газом (СУГ) в Оманском заливе, в результате погибли два члена экипажа, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на осведомленный источник.

    Вечером 24 июля армия США открыла огонь по танкеру, который пытался зайти в региональные воды со стороны Оманского залива. Источник заявил, что американские военные посчитали груз иранским газом, передают РИА «Новости».

    Армия США «запустила по нему две ракеты и остановила его, убив двух членов экипажа и нанеся повреждения машинному отделению», говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные 8 июля приступили к серии атак на Иран.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак.

    Американские установили морскую блокаду Ирана.

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    26 июля 2026, 05:15 • Новости дня
    New York Post: США задумались об операции по захвату иранского урана

    Tекст: Антон Антонов

    США разрабатывают план по захвату запасов обогащенного урана с иранских ядерных объектов, пишет New York Post со ссылкой на источник.

    Для реализации этой цели Вашингтон может задействовать тысячи военнослужащих, пишет New York Post.

    «Самая сложная операция в военной истории», – так охарактеризовал возможную миссию источник издания.

    Издание пишет, что операция предполагает штурм иранских объектов, военным предстоит преодолевать минные ловушки и удерживать оборону.

    Непосредственно изъятием урана займется небольшая группа спецназа, в которую  могут войти бойцы элитных подразделений. Для успешного завершения миссии потребуется полный контроль над воздушным коридором для эвакуации американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Вашингтон допустил возможность проведения военной операции по вывозу урана из Ирана.

    Вашингтон и Тель-Авив обсуждали отправку спецназа для захвата ядерных материалов.

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    25 июля 2026, 20:20 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении 11 американских самолетов

    Иранские военные отчитались о ликвидации 11 самолетов США на базах

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана с 17 июля ликвидировали на земле 11 единиц американской воздушной техники, включая истребители и самолеты-заправщики.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби поделился данными о потерях американской авиации, передает ТАСС.

    «С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе», – заявил он.

    По словам представителя элитных частей иранских вооруженных сил, в числе ликвидированной техники оказались один истребитель F-15, самолет дальней разведки P-8 Poseidon, а также военно-транспортный C17. Кроме того, были уничтожены восемь самолетов-заправщиков.

    Мохабби также уточнил, что в ходе проведенных атак иранским военным удалось поразить 17 разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июля Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении американских самолетов-заправщиков на военной базе в Иордании.

    Спустя несколько дней элитные подразделения иранских вооруженных сил ликвидировали боевой истребитель F-15.

    В ходе последующей атаки на иорданские базы военные уничтожили восемь американских беспилотников MQ-9.

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    26 июля 2026, 06:16 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении более 200 военных США с момента окончания перемирия

    Представитель КСИР Мохеби: В ходе операции «Наср-2» убиты более 200 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    С момента возобновления боевых действий иранская сторона уничтожила более 200 американских военных, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби.

    Мохеби подчеркнул, что «число погибших американских военных в ходе операции «Наср-2» превышает 200 человек», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    «Число раненых значительно выше», – добавил он. По его словам, операция продолжается и направлена на объекты, связанные с присутствием США в регионе.

    Представитель КСИР уточнил, что Иран поразил восемь центров дислокации американских войск. Кроме того, по его данным, были уничтожены 20 различных пакгаузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Белый дом объявил о прекращении режима прекращения огня между США и Ираном.

    CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла заявляла, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.

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    26 июля 2026, 01:52 • Новости дня
    Военные США высадились на танкер в Аравийском море

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках действующей морской блокады Ирана военнослужащие Соединенных Штатов провели проверку коммерческого судна, высадившись на танкер в Аравийском море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Морская блокада Ирана со стороны США остается в полной силе. По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два неподчинившихся и взяло на абордаж два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – заявило CENTCOM в X.

    Американские подразделения совершили проверочную высадку на борт танкера Charminar в Аравийском море. Судно шло под флагом Коморских Островов. После досмотра кораблю разрешили продолжить свой маршрут.

    Днем ранее в Оманском заливе военные обездвижили танкер Lavine под флагом Мозамбика. Заявлено, что экипаж несколько раз пытался нарушить блокаду и игнорировал предупреждения. В результате судно прекратило движение в сторону Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    Незадолго до этого военные США принудительно изменили маршрут двух коммерческих судов.

    Месяцем ранее Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о перенаправлении 141 торгового корабля.

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    26 июля 2026, 02:11 • Новости дня
    Axios сообщил о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе приблизились к возможному соглашению, пишет портал Axios.

    В пятницу оманская дипломатическая делегация прибыла в Тегеран.

    «Два региональных источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили, что в переговорах достигнут прогресс и соглашение между Оманом и Ираном может быть достигнуто в течение выходных», – сообщает Axios.

    В случае достижения договоренности Вашингтон должен будет решить, признавать ли подобную сделку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по управлению судоходством в Ормузском проливе.

    Иранское агентство IRNA сообщило о намерении Тегерана совместно с Оманом решать вопросы контроля над Ормузским проливом без участия США.

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    25 июля 2026, 20:29 • Новости дня
    Axios: США масштабно расширят военную операцию против Ирана

    Axios сообщил о планах армии США расширить масштаб операции против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное командование продолжает готовить планы расширения операции против Ирана, несмотря на недавнее решение президента отменить очередную волну ударов по исламской республике, отмечает Axios.

    Американское командование по-прежнему рассматривает варианты расширения конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу президент Дональд Трамп лично отменил очередную волну атак, хотя до этого отдавал подобные распоряжения 13 дней подряд.

    «На данный момент не ясно, идет речь о единичном случае или же затишье затянется», – отмечает портал Axios. Журналисты полагают, что отказ от ударов свидетельствует о готовности Вашингтона к дипломатии и достижении предела эффективности текущих военных мер.

    Военным был представлен план новых атак, однако глава государства приказал воздержаться от их проведения. Источники уточняют, что подготовка к масштабной операции продолжается, но прямых приказов о ее начале пока не поступало.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако восьмого июля американские силы возобновили удары из-за предполагаемых нарушений договоренностей в районе Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

    В середине месяца американская авиация начала новую серию ударов по позициям на территории исламской республики.

    Двумя днями ранее президент США заявил о готовности к проведению масштабной военной операции.

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    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

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    24 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

    Иранский КСИР сообщил о полном уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные отчитались о ликвидации оставшегося здания информационного центра американской корпорации на территории Бахрейна в ответ на действия США.

    Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о ликвидации оставшегося здания дата-центра компании Amazon в Бахрейне, передает РИА «Новости».

    Ранее иранские военные сообщали о нанесении удара крылатыми ракетами по этому объекту после американских атак в районе Дарховейн.

    «Поборники ислама в ходе 27 волны операции «Победа 2» в завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon, играющего важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии… атаковали и уничтожили оставшееся здание этого центра», – заявили в пресс-службе КСИР.

    8 июля президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, достигнутого 18 июня. После этого американские силы провели серию атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе

    В свою очередь, Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

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    24 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили склад боеприпасов армии США в Кувейте

    КСИР полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной атаки тяжелых беспилотников на кувейтской авиабазе Али ас-Салем ликвидированы крупные хранилища вооружений и ангары американских войск.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке беспилотников, передает РИА Новости.

    «Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции «Победа 2» нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным иранской стороны, в ходе налета ликвидированы шесть крупных ангаров, а еще три получили серьезные повреждения. В результате этих ударов множество американских военнослужащих были убиты и ранены.

    Обострение произошло после срыва меморандума о перемирии от 18 июня. Американские силы возобновили удары 8 июля из-за предполагаемой угрозы судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и ответил атаками по ближневосточным базам.

    Президент США 9 июля заявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Это спровоцировало возобновление конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США в Кувейте.

    Атака беспилотников привела к потере американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Иранские дроны ранее атаковали центры материально-технического обеспечения противника.

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    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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