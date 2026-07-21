Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447
В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.
Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.
Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.
Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.
Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.
В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.
Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.
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