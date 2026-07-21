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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Как индустрия тревоги манипулирует реальностью

    И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Футбол – это тоска по единству мира

    В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.

    12 комментариев
    21 июля 2026, 23:11 • Новости дня

    Количество пострадавших в конфликте с Ираном американских военных достигло 447

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе обострения ближневосточного конфликта число получивших ранения военнослужащих Соединенных Штатов увеличилось до 447 человек на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

    Потери американских сил в ходе военной операции против Ирана продолжают расти, передает РИА «Новости». Наибольший урон понесли сухопутные войска, где пострадали 306 солдат.

    Военно-морские силы сообщили о 68 раненых, военно-воздушные силы – о 54, а корпус морской пехоты – о 19.

    Официальное число погибших с начала июля остается на уровне 14 человек. Однако оборонное ведомство признало гибель еще нескольких солдат в результате недавних ответных ударов по американским базам на Ближнем Востоке.

    Обострение ситуации произошло несмотря на подписанный в июне меморандум о завершении боевых действий. С восьмого июля американские войска возобновили атаки, объяснив это защитой коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ иранская сторона нанесла удары по объектам Соединенных Штатов, после чего президент объявил о прекращении перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Пентагон оценил количество пострадавших американских военнослужащих в 427 человек.

    Общее число погибших солдат США в ходе противостояния возросло до 17 человек.

    Тегеран предупредил Вашингтон о неминуемых последствиях возможного захвата острова Харк.

    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 17:11 • Видео
    Украина против Сырского

    Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    21 июля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана

    Трамп: США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана

    Трамп заявил о намерении США атаковать новый ядерный объект Ирана
    @ Us Navy/U.S Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской республики, заявил президент Дональд Трамп.

    О соответствующих планах Вашингтона глава государства рассказал во время встречи с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы прессы, политик подтвердил решимость действовать бескомпромиссно. «Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором говорят журналисты», – отметил президент.

    По мнению политика, иранские власти, вероятно, предпринимают попытки восстановить утраченные мощности. Он подчеркнул, что американские военные будут бить очень мощно по любой локации, где противник задумает создать ядерное оружие.

    На прошлой неделе американский лидер анонсировал планы бомбардировки иранского ядерного объекта в Натанзе.

    Ранее Трамп предупредил о подготовке очередного мощного военного удара по Исламской республике.

    В тот же день глава Белого дома объявил об окончании режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 июля 2026, 00:21 • Новости дня
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    Директор ФБР собрался посетить Россию впервые за 13 лет
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на чиновников США.

    По данным Politico, визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной с высокой долей вероятности, по данным издания, выступит ФСБ.

    Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, однако там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

    Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель был утвержден в должности директора ФБР в 2025 году.

    NYT заявляла, что Патель прежде занимался опровержением данных о якобы имевшем место «сговоре» президента США с Москвой и изучал информацию об ответственности Киева за распространение слухов о причастности России к «вмешательству» в американские выборы.

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    21 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского истребителя на базе в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил нанесли ракетный удар по американскому военному объекту, поразив важную систему противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался о ракетной атаке на американскую военную базу, расположенную на территории Иордании, передает ТАСС.

    В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция системы противовоздушной обороны и боевой самолет.

    Подробности операции также приводит иранское агентство Fars, ссылаясь на официальное заявление элитных частей вооруженных сил республики.

    «Бойцы ВВС Корпуса стражей исламской революции <…> нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании, в результате которого была уничтожена одна радарная система ПВО и один истребитель F-15, находившейся в ангаре», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о новых авиаударах по Ирану. Перед этим Корпус стражей исламской революции уничтожил несколько американских истребителей на иорданской военной базе.

    Иранские вооруженные силы также поразили центр управления спецоперациями Соединенных Штатов в Сирии.

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    21 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    КСИР заявил о двух подорвавшихся нефтяных танкерах в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера подорвались в Ормузском проливе при проходе по небезопасному маршруту, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    Сейчас спасатели заняты эвакуацией экипажей судов из района происшествия, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник КСИР также сообщил о двух танкерах, пытавшихся пройти по несогласованной части Ормузского пролива и взорвавшихся.

    На прошлой неделе два нефтяных танкера подорвались и загорелись на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива.

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    21 июля 2026, 01:56 • Новости дня
    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    IRIB: Армия Ирана сообщила об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте

    Иран сообщил об ударе по РСЗО Himars на базе США в Кувейте
    @ US Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен удар по американским РСЗО Himars на базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте, сообщила иранская армия.

    Атака стала ответом на недавние удары США по различным районам Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    «Сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля-земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе «Кэмп-Арифджан» в Кувейте», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны.

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    20 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    ПВО сработала в районе АЭС в Бушере

    Tекст: Антон Антонов

    В районе иранской атомной станции в Бушере работают системы противовоздушной обороны, сообщает иранское агентство Mehr.

    «Несколько минут назад заработала система ПВО в районе АЭС в Бушере», – сообщает Mehr.

    Взрывы также слышны в городах Чабахар и Конарак на юго-востоке Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские вооруженные силы начали новую серию ударов по территории Ирана.

    Прежде США уже наносили авиаудары по районам в непосредственной близости от атомной электростанции «Бушер».

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    21 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте

    Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации

    Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.

    Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».

    «Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.

    Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».

    Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.

    Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.

    Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.

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    21 июля 2026, 02:14 • Новости дня
    Снаряд попал в танкер в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14 км) к северо-востоку от Лимах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В танкер попал неустановленный снаряд. Специалисты UKMTO начали расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте по данным КСИР.

    Военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

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    21 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иранские военные ударили ракетами по дата-центру Amazon в Бахрейне

    КСИР заявил о ракетном ударе по дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    В качестве ответной меры на действия американских военных по инфраструктуре крупной корпорации в Персидском заливе были выпущены крылатые ракеты.

    Корпус стражей исламской революции атаковал вычислительный комплекс американской корпорации, передает РИА «Новости». Целью стал объект, расположенный на территории Бахрейна.

    Вооруженные силы Ирана применили крылатые ракеты, нанеся инфраструктуре серьезный ущерб. Эти действия стали реакцией на недавние удары войск Соединенных Штатов.

    «В ответ на вчерашние атаки США по строящимся объектам и гражданским районам, КСИР заявил, что запустил несколько крылатых ракет по инфраструктуре центрального дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне, причинив серьезный ущерб», – сообщил канал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники Корпуса стражей исламской революции атаковали крупнейший дата-центр компании Amazon в Бахрейне.

    Позже элитные части иранских вооруженных сил нанесли мощный удар по американским военным объектам на базе Шейх-Иса.

    Спустя день армия исламской республики поразила дронами места базирования вертолетов и самолетов США на военной базе Сахир.

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    21 июля 2026, 08:43 • Новости дня
    WSJ: Израиль убеждает США возобновить полномасштабную войну с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Израильское руководство стремится склонить Вашингтон к возобновлению масштабных атак по иранской территории для уничтожения ядерных объектов, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

    Израиль пытается убедить американские власти возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана, передает ТАСС со ссылкой на  The Wall Street Journal.

    Целью таких действий называется дальнейшее ослабление ракетного потенциала и полное уничтожение объектов ядерной программы Ирана.

    Израильские спецслужбы передали американским коллегам данные о перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана. Сообщается, что оборудование перенесено в подземные туннели под горой Кирка рядом с Натанзом, глубина которых достигает 140 метров. Руководство Израиля надеется, что эти сведения подтолкнут Вашингтон к новой волне более мощных ударов.

    В публикации отмечается, что в ходе предыдущих атак весной и в июне 2025 года район горы Кирка не входил в число приоритетных целей. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, однако в июне Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий. В ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Между тем, несколько стран ближневосточного региона переслали Вашингтону и Тегерану инициативу о временном прекращении огня и восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Иранские власти пригрозили обогатить уран до 90% в случае новых американских ударов.

    Политолог Владимир Сажин допустил возобновление масштабных атак Вашингтона по территории исламской республики.

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    21 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Экипаж обстрелянного у берегов Омана танкера спасся на шлюпке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Моряки с атакованного в Ормузском проливе коммерческого судна покинули его после того, как в танкер попал снаряд, сообщило управление морских торговых операций Британии (UKMTO).

    «Команда покинула судно и теперь находится на спасательной шлюпке», – отмечается в заявлении UKMTO, передает РИА «Новости».

    Также в организации подчеркнули отсутствие экологической угрозы. По предварительным данным, урона для окружающей среды на фоне обстрела не зафиксировано.

    Напомним, в Ормузском проливе было зафиксировано попадание снаряда в танкер в районе побережья Омана.

    До этого два нефтяных танкера к югу от Ормузского пролива загорелись после взрывов на заминированном маршруте.

    Военно-морские силы КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

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    21 июля 2026, 05:39 • Новости дня
    В результате ударов Ирана в июле пострадали около 100 военных США

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате серии иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, сообщает CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

    Парнелл сообщил, что «почти 100 человек были признаны получившими травмы той или иной степени тяжести  с 7 июля». Он добавил, что 96% пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей, передает CBS News.

    По словам Парнелла, в подавляющем большинстве случаев травмы представляют собой легкие сотрясения мозга. Военнослужащие полны решимости вернуться в строй, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон зафиксировал 427 раненых в ходе боевых действий против Ирана американских военных.

    Сами пострадавшие бойцы обвинили военное руководство в намеренном занижении тяжести полученных травм.

    США сообщали, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою».

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    21 июля 2026, 11:03 • Новости дня
    Скоростной военный робот «Омич» успешно завершил полигонные испытания

    Военный робот «Омич 3.0» со скоростью до 60 км/ч завершил испытания

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший наземный робототехнический комплекс «Омич 3.0», способный разгоняться до 60 километров в час при полной загрузке, успешно прошел проверку на полигоне.

    Наземный робототехнический комплекс «Омич 3.0» успешно завершил испытания на полигоне, передает ТАСС. В движении «Народный фронт», где функционирует поддерживающий производителей «Кулибин-клуб», подтвердили эту информацию.

    «Полигонные испытания успешно завершил НРТК «Омич 3.0» – новая разработка компании, которая развивает высокую скорость до 60 км/ч при полной нагрузке», – отметил собеседник агентства.

    Роботы «Омич» предназначены для решения широкого спектра логистических задач на передовой. Они осуществляют эвакуацию раненых, доставку боеприпасов, продовольствия и топлива. Грузоподъемность комплекса превышает 500 килограммов, а на прицепе он способен буксировать более тонны, включая легковые автомобили и микроавтобусы. Аппараты уже активно используются в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Кулибин-клуб» занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших отечественных инженерных разработок. Благодаря этому проекту на фронт поступили тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные тележки-роботы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, омский завод при поддержке «Кулибин-клуба» наладил серийный выпуск транспортной платформы ТП-34.

    Добровольческий корпус ВС РФ создал роту наземных робототехнических комплексов с аппаратами «Омич-2».

    Представители «Народного фронта» передали бойцам сотни многофункциональных машин «Импульс».

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    ВС России продолжают бить по объектам ВПК Украины в Киеве. По данным Минобороны, поражены преимущественно цеха по производству и сборке ракет и комплектующих для дронов. Владимир Зеленский и ряд других украинских деятелей уже охарактеризовали атаку как один из самых мощных баллистических ударов. Эксперты отмечают, что удары по Киеву нацелены на реальный военный результат и не прекратятся, пока противник «не сложится». Подробности

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    Создание «Рассвета» выходит на быстрый темп

    Уже второй пакет спутников группировки «Рассвет» начинает свою работу на околоземной орбите. «Это наглядно показывает быстрые темпы наращивания российской спутниковой группировки», – говорят эксперты и объясняют, в чем важность низкоорбитальных аппаратов и для гражданской сферы, и для успехов российских войск в зоне спецоперации. Подробности

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    Провал антироссийской операции японской разведки вызван халатностью

    Спецслужбы Японии ведут массовую слежку за проживающими в этой стране российскими гражданами. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из попавших в открытый доступ данных из компьютера японского дипломата. Как неизвестным хакерам удалось получить доступ к ним – и почему перед нами явное свидетельство провала японских спецслужб? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    • Когда новый премьер развалит Британию

      Новый премьер Великобритании Энди Бернем заявил о «непоколебимой» поддержке Украины, едва вступив в должность. Но это ожидалось. Смена власти в Британии интересна совсем другим.

    • Украина потеряла еще одного союзника в ЕС

      Болгария официально вышла из так называемой коалиции желающих, удивив этим многих в Европе. Как София решилась на подобное? И кто еще остался в этом антироссийском альянсе?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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