Axios: Страны Ближнего Востока предложили США и Ирану заключить перемирие

Tекст: Алексей Дегтярёв

Проект соглашения о приостановке боевых действий на 10 дней поступил от Катара, Египта, Пакистана и нескольких других стран, сообщили источники Axios передает ТАСС.

Американская администрация изучает документ и просит Израиль воздержаться от шагов, способных помешать дипломатическому урегулированию.

При этом в Вашингтоне готовятся к возможному провалу переговоров с Тегераном. Пока стороны еще не приняли выдвинутые условия.

Кроме того, проект предусматривает восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на продолжающийся диалог, американские военные намерены наносить удары по территории исламской республики до тех пор, пока руководство страны считает это целесообразным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

В начале июля американский лидер объявил об окончании действия режима прекращения огня.

Изначально стороны намеревались продлить перемирие на 60 дней.