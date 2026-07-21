Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», – заявил он, передает ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал недавний инцидент в порту Одессы. В результате атаки на один из кораблей погибли четверо граждан Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Индии выразило решительный протест Москве из-за гибели четырех своих граждан у побережья Одессы. В ночь на вторник ВС России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины.

Днем ранее российская армия уничтожила два сухогруза с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.