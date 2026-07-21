Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Кремль: Удары по снабжающим киевский режим судам продолжатся
Российские военные не прекратят атаковать морской транспорт, задействованный в доставке оружия и боеприпасов для нужд украинской армии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», – заявил он, передает ТАСС.
Так представитель Кремля прокомментировал недавний инцидент в порту Одессы. В результате атаки на один из кораблей погибли четверо граждан Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Индии выразило решительный протест Москве из-за гибели четырех своих граждан у побережья Одессы. В ночь на вторник ВС России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины.
Днем ранее российская армия уничтожила два сухогруза с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.