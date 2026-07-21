Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
ВС России нанесли новые удары по портам Украины
В ночь на вторник Вооруженные Силы России продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются для доставки грузов ВСУ.
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения предназначенных для обеспечения ВСУ грузов, отговорится в сообщении в канале Max Минобороны.
Накануне сообщалось что ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ.
Ранее российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.
Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта.