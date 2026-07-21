ВС России нанесли новые удары по портам Украины

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения предназначенных для обеспечения ВСУ грузов, отговорится в сообщении в канале Max Минобороны.

Накануне сообщалось что ВС России поразили пять судов с военными грузами для ВСУ.

Ранее российские войска атаковали два судна с военными грузами на рейде порта Одессы.

Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с горюче-смазочными материалами украинской армии на территории этого объекта.