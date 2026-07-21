Заслуженный юрист объяснил запрет гулять с козой на Красной площади

Правовед Соловьев призвал ФСО ужесточить правила посещения Красной площади

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве на пять суток арестовали местного жителя Магомеда Магомедова. В самом центре столицы около Мавзолея Ленина мужчина выгуливал козу и нецензурно выражался. За нарушение общественного порядка на него составили протокол о мелком хулиганстве и Тверской суд назначил ему административный арест, свою вину нарушитель отрицал.



«В России действует приказ ФСО от 2 марта 2021 года № 30 об утверждении правил, которые регулируют порядок пропуска посетителей в Московский Кремль и все ограничения. Приводить туда домашних животных не просто нельзя. Если ты гражданин России, ты должен понимать, что Московский Кремль – это в том числе резиденция твоего президента, место в определенном смысле сакральное, сердце страны», – говорит Соловьев.

Юрист отмечает, что с 1991 года комплекс Московского Кремля и Красной площади имеет статус государственного историко-культурного музея-заповедника и включен в список особо ценных объектов национального достояния, а с 1992 года там действует особый порядок посещения. Каждый гражданин страны обязан относиться к Красной площади с уважением. Необходимо помнить, что на территории запрещено передвигаться на самокатах, велосипедах и роликах, осуществляется досмотр, нельзя проносить крупногабаритные вещи и действует специальный порядок кино-, фото- и видеосъемки.

«Мы прекрасно понимаем, что априори это касается и домашнего скота, к которому относятся коровы, козы, овцы, ослы, быки. Привести этот домашний скот туда является за гранью понимания. Такого человека надо проверить на психическое состояние, здоров он или нездоров», – считает собеседник. Он уточняет, что это не относится к ситуации, когда женщина держит на руках болонку или кошечку, речь именно о скоте.

Юрист обратил внимание, что рядом находятся храмовый комплекс Василия Блаженного и памятники. И вряд ли бы люди любых других вероисповеданий, например, мусульмане, одобрили бы, если бы москвич привел козу к мечети или в национальный культурный центр.

«Я категорически не согласен с теми юристами, которые сегодня говорят, что на Красную площадь можно приходить с домашними животными. Это своеобразное трактование. Помимо правил есть еще и здравый смысл. На Красную площадь нельзя приходить ни с домашним скотом, ни с какими-то животными, потому что это объект культурного наследия и символ нашей страны», – убежден специалист.

Он считает, что случившееся может стать основанием для введения жесткого запрета, и ФСО стоит внести соответствующие изменения в правила посещения комплекса и четко их прописать. Более того, нецензурная брань, которая также использовалась арестованным, подпадает под мелкое хулиганство с наказанием до 15 суток административного ареста, однако штраф от 1000 до 2000 рублей назвал несерьезным.

По его мнению, стоит вводить градацию мелкого хулиганства, и когда речь идет о неуважении к государственным символам, ответственность должна быть более серьезной. «Не надо стесняться называть вещи своими именами. Он пришел на Красную площадь с козой, показывая издевательское, хамское, пренебрежительное неуважение к государственному символу России, и из этого надо исходить», – заключил Соловьев.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на десять суток восемнадцатилетнего студента за дебош в Мавзолее Ленина. На территории некрополя у Кремлевской стены молодой человек громко ругался, размахивал руками и мешал другим посетителям, а затем бросил мокасин в саркофаг Владимира Ленина и несколько раз ударил по нему рукой. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Свои действия студент объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.