Суд арестовал студента за дебош в Мавзолее Ленина в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Тверской районный суд Москвы признал восемнадцатилетнего студента Константина Бодунова виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток, передает РИА «Новости». В судебных документах отмечается, что инцидент произошел днем восьмого апреля на территории некрополя у Кремлевской стены.

Бодунов, находясь в траурном зале Мавзолея Ленина, громко ругался, размахивал руками и мешал передвижению других посетителей. Кульминацией скандального поведения стал бросок мокасина в саркофаг Владимира Ленина, после чего молодой человек несколько раз ударил по нему рукой.

Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, Бодунов отказался их выполнять. При задержании он оказал сопротивление, отталкивал полицейских и пытался вырваться.

В ходе судебного заседания Бодунов не признал вину в неповиновении сотрудникам полиции, однако подтвердил, что находился в мавзолее и бросил мокасин, объяснив свои поступки несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.

