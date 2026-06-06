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Акции ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка прошли в десятках стран мира
По всему миру 6 июня прошли сотни мероприятий, приуроченных ко Дню русского языка и 227-летию Пушкина, они объединили тысячи участников на всех континентах.
В разных странах мира 6 июня отметили День русского языка и 227 лет со дня рождения Александра Пушкина, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Праздничные акции прошли в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке и объединили тысячи участников. В программу вошли литературные вечера, поэтические чтения, концерты, театральные постановки, фестивали, образовательные проекты и памятные церемонии.
Литературные встречи и чтения произведений Пушкина состоялись в Австрии, Армении, Египте, Бельгии, Непале, Германии, Никарагуа, Марокко, Замбии и Киргизии. В Катманду прошел литературный вечер с участием местных писателей, в Вене устроили традиционные чтения у памятника поэту, в Брюсселе открыли литературный салон, посвященный Пушкину.
Для молодежи и школьников организовали конкурсы, викторины и квесты. В Аргентине и Киргизии участники соревновались в декламации стихов, в Узбекистане провели квест по творчеству классика. В Палестине делегация Русского дома передала православной школе в Бейт-Сахуре книги русских писателей на арабском языке.
Памятные акции прошли в Венгрии, Болгарии, Никарагуа, Таджикистане, Испании и на Кипре, где возложили цветы и венки к памятникам Пушкина. В Армении у исторического места, связанного с путешествием поэта на Кавказ, открыли памятную табличку. Яркими событиями стали фестивали и балы: «Пушкин фест» в Лимасоле и Никосии, Пушкинские балы в Болгарии, Киргизии и Тунисе, праздничные акции в Испании, Вьетнаме и Абхазии.
На Мальте провели Пушкинский салон с постановкой «Барышни-крестьянки» и романсами на стихи поэта. Показ фильмов о жизни и творчестве Пушкина устроили в Египте, Индии, Словакии и Монголии. Книжные, художественные и фотовыставки открылись в Болгарии, Белоруссии, Бельгии, Индии, Непале, Египте и Словакии, где представили экспозиции о поэте, русском языке, сказках и российской культуре.
Круглые столы, конференции и форумы по вопросам преподавания и сохранения русского языка прошли в Киргизии, Индии, Монголии и Таджикистане. В Бишкеке педагоги обсуждали роль Пушкина в школьном образовании, в Калькутте говорили о значении русского языка в современном мире. В Афганистане прошла лекция об истории развития русского языка и его влиянии на мировую культуру.
Праздничные мероприятия продолжатся в течение июня в Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Таджикистане, Малайзии, Испании и Киргизии.
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