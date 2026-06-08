Axios: ВС США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы США не принимали никакого участия в ответных ударах Израиля по территории Ирана, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Собеседники портала в Пентагоне заявили, что в Вашингтоне эти удары считают «достаточно ограниченными» по своему масштабу.

По данным из открытых источников, в ответ на иранские удары Армия обороны Израиля этой ночью атаковала цели на территории Исламской республики. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в западных и центральных районах Ирана.

Накануне вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля, а израильская армия заявила о перехвате всех ракет.

До этого в воскресенье Израиль нанес удар по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута, назвав эту атаку ответом на обстрелы северных районов страны со стороны группировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана по израильской территории.

Израильские власти пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана жесткими действиями. После этого израильские ВВС нанесли удары по военным объектам в центральном и западном Иране.