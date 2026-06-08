Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране

New York Times: Израиль перешел черту в активизации шпионажа за США

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о давнем, но обычно «терпимом» взаимном шпионаже, который, по оценке в Вашингтона, теперь приобрел чрезмерный характер, пишет NewYork Times.

«По мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиции США в переговорах с Ираном перешла черту». – говорится в материале.

Недавние доклады американской разведки фиксируют рост опасений из-за прослушки израильскими спецслужбами американских переговорщиков, работающих над мирным соглашением с Ираном. Отмечается и более общий рост контрразведывательной угрозы со стороны Израиля.

В отчетах говорится, что Израиль активизировал попытки вести скрытое наблюдение за высокопоставленными представителями США, включая главного переговорщика президента США Стива Уиткоффа, главного политического чиновника Пентагона Элбриджа Колби и одного из его ключевых заместителей Майкла Димино IV.

Еще один доклад, подготовленный военной разведкой и другими военными структурами, указывает, что в последние недели уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического.

В документе, к созданию которого привлекалось и Агентство контрразведки и безопасности Минобороны США, описываются различные попытки Израиля шпионить за американскими военными и госслужащими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон повысил уровень контрразведывательной угрозы действий Израиля до максимального из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.