Захарова предложила пожалевшему людей Маску отвести Starlink

Захарова предложила Маску отвести Starlink для сохранения жизни людей

Tекст: Мария Иванова

В своем Telegram-канале Захарова привела заявление Маска: «Меня довольно сильно раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска».

Она предложила развить эту мысль и отвести Starlink. «Чтобы люди не умирали», – пояснила дипломат.

Напомним, накануне глава МИД Сергей Лавров заявил: «Уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории».

Между тем российские разведчики в начале июля выявили позиции ВСУ по сигналам Starlink.