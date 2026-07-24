Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Захарова предложила пожалевшему людей Маску отвести Starlink
Захарова предложила Маску отвести Starlink для сохранения жизни людей
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского предпринимателя Илона Маска, который заявил, что его «раздражают изысканные дипломаты, которые едят ужин из семи блюд, пока люди умирают на передовой».
В своем Telegram-канале Захарова привела заявление Маска: «Меня довольно сильно раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска».
Она предложила развить эту мысль и отвести Starlink. «Чтобы люди не умирали», – пояснила дипломат.
Напомним, накануне глава МИД Сергей Лавров заявил: «Уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории».
Между тем российские разведчики в начале июля выявили позиции ВСУ по сигналам Starlink.