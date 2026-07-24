Лидер турецкой оппозиции Озель покинул партию СНР и основал новую

Tекст: Денис Тельманов

Турецкий оппозиционный лидер Озгюр Озель покинул ряды Народно-республиканской партии (СНР) и инициировал создание новой политической организации YENI Parti, передает РИА «Новости». Вместе с политиком к движению присоединился 91 депутат турецкого парламента.

В минувший вторник Озель попрощался с парламентской фракцией из-за затянувшегося внутрипартийного кризиса.

«Новая партия начинает свою деятельность при участии 91 депутата, покинувшего СНР», – сообщает канал CNN Turk.

Политик и поддержавшие его сторонники уже вошли в учредительный совет YENI Parti. Соответствующие документы для официальной регистрации политической силы направлены в МВД Турции.

Ранее в СНР сложилась ситуация двоевластия: смещенный судом Озель продолжал собирать фракцию, а прежний лидер Кемаль Кылычдароглу руководил из штаб-квартиры.

В мае 2026 года апелляционный суд Анкары отменил итоги съезда 2023 года, на котором Озеля избрали председателем. Политик подал жалобу в Верховный суд, который рассмотрит дело после завершения летних каникул.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двенадцать ведущих турецких политиков обвиняются в махинациях на партийном съезде 2023 года.

Главная прокуратура Стамбула летом прошлого года начала расследование против Озгюра Озеля по делу об оскорблении госслужащего.

Весной того же года неизвестный мужчина ударил председателя оппозиционной партии по лицу на траурном мероприятии.