За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Председатель оппозиционной партии Турции подвергся нападению в Стамбуле
В Стамбуле мужчина с судимостями ударил по лицу председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля во время выхода с траурного мероприятия в Культурном центре Ататюрка, сообщили СМИ.
Как передает телеканал Haberturk, инцидент произошел, когда Озгюр Озель вместе с охраной и членами партии покидал траурное мероприятие. К нему из толпы подбежал неизвестный и нанес сильный удар ладонью по лицу, однако политик серьезных травм не получил. Нападавший оказался 66-летним мужчиной с тремя судимостями. Его личность не разглашается в интересах следствия, пишет ТАСС.
Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил Озелю после происшествия и осудил атаку, пообещав выяснить все детали. Генеральная прокуратура страны открыла уголовное дело. Глава МВД Али Ерликая также решительно осудил нападение и подтвердил, что нападавший с инициалами С. Т. был задержан.
В апреле суд обязал лидера турецкой оппозиции Озгюра Озеля выплатить 75 тыс. лир (примерно 2 тыс. долларов) за оскорбления, адресованные президенту Тайипу Эрдогану на мероприятии в Стамбуле.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Эрдоган выступил с обвинениями в адрес оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и ее председателя Озгюра Озеля.