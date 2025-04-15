Суд в Анкаре оштрафовал оппозиционера Озеля за оскорбление Эрдогана

Суд обязал лидера турецкой оппозиции Озеля выплатить 75 тыс. лир за оскорбление Эрдогана

Tекст: Ирма Каплан

Суд в Анкаре обязал лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля выплатить 75 тыс. турецких лир (2 тыс. долларов) моральной компенсации за оскорбление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил адвокат президента Хюсейин Айдын.

«Из-за его речи, которую он наполнил несправедливыми обвинениями, суд окончательно постановил выплатить моральную компенсацию в размере 75 тысяч турецкий лир», – написал он в соцсети X.

Адвокат Эрдогана пояснил, что в суде рассматривалось дело о выступлении Озеля 26 апреля 2022 года перед зданием суда в Стамбуле, когда он обвинял президента Турции в стремлении разрушить независимость судебной системы страны.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Турции Эрдоган выступил с обвинениями в адрес оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и ее председателя Озгюра Озеля.