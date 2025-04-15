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Суд в Анкаре оштрафовал оппозиционера Озеля за оскорбление Эрдогана
Суд обязал лидера турецкой оппозиции Озеля выплатить 75 тыс. лир за оскорбление Эрдогана
Суд обязал лидера турецкой оппозиции Озгюра Озеля выплатить 75 тыс. лир (примерно 2 тыс. долларов) за оскорбления, адресованные президенту Тайипу Эрдогану на мероприятии в Стамбуле.
Суд в Анкаре обязал лидера оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля выплатить 75 тыс. турецких лир (2 тыс. долларов) моральной компенсации за оскорбление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил адвокат президента Хюсейин Айдын.
«Из-за его речи, которую он наполнил несправедливыми обвинениями, суд окончательно постановил выплатить моральную компенсацию в размере 75 тысяч турецкий лир», – написал он в соцсети X.
Адвокат Эрдогана пояснил, что в суде рассматривалось дело о выступлении Озеля 26 апреля 2022 года перед зданием суда в Стамбуле, когда он обвинял президента Турции в стремлении разрушить независимость судебной системы страны.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Турции Эрдоган выступил с обвинениями в адрес оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и ее председателя Озгюра Озеля.