Эрдоган обвинил оппозицию Турции в ответственности за насилие в стране

Tекст: Валерия Городецкая

После заседания правительства в Анкаре Эрдоган заявил, что призывы лидера НРП выйти на улицы привели к всплеску насилия, которое продолжается последние дни в Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает ТАСС.

«Мы с тревожностью следили за событиями, которые развернулись после призыва лидера главной оппозиционной партии выйти на улицы и быстро переросли в насильственные действия», – подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что «из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов пострадали 123 полицейских, а также нанесен ущерб владельцам магазинов и государственной собственности на миллиарды лир».

Эрдоган добавил, что действия лидера НРП и его сторонников будут рассмотрены в парламенте, а юридические отчеты о случившемся передадут в суд. По его мнению, это яркий пример бессознательности, проявленной оппозиционной партией, которая стала причиной беспорядков и разрушений.

Ранее турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду мэра Стамбула задержали в рамках антикоррупционного расследования.

С начала протестов в Турции, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержали более 1,1 тыс. человек и 123 полицейских получили ранения.