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    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    24 марта 2025, 18:44 • Новости дня

    Эрдоган обвинил оппозицию Турции в ответственности за насилие в стране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий президент Тайип Эрдоган выступил с обвинениями в адрес оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и ее председателя Озгюра Озеля.

    После заседания правительства в Анкаре Эрдоган заявил, что призывы лидера НРП выйти на улицы привели к всплеску насилия, которое продолжается последние дни в Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, передает ТАСС.

    «Мы с тревожностью следили за событиями, которые развернулись после призыва лидера главной оппозиционной партии выйти на улицы и быстро переросли в насильственные действия», – подчеркнул Эрдоган. Он отметил, что «из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов пострадали 123 полицейских, а также нанесен ущерб владельцам магазинов и государственной собственности на миллиарды лир».

    Эрдоган добавил, что действия лидера НРП и его сторонников будут рассмотрены в парламенте, а юридические отчеты о случившемся передадут в суд. По его мнению, это яркий пример бессознательности, проявленной оппозиционной партией, которая стала причиной беспорядков и разрушений.

    Ранее турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду мэра Стамбула задержали в рамках антикоррупционного расследования.

    С начала протестов в Турции, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержали более 1,1 тыс. человек и 123 полицейских получили ранения.

    23 марта 2025, 23:24 • Новости дня
    Оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов

    Оппозиция Турции потребовала досрочных выборов и усомнилась в легитимности Эрдогана

    Оппозиция Турции усомнилась в легитимности Эрдогана и бросила ему вызов
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На праймериз почти 15 млн граждан выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты Турции, сообщил председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

    Выступая в Стамбуле, Озель подчеркнул, что 1,653 млн голосов поступили от членов партии, а 13,21 млн голосов были поданы гражданами Турции через «урны солидарности», передает ТАСС.

    Он отметил, что результаты праймериз ставят под сомнение легитимность действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и делают досрочные выборы «неизбежными».

    «Мы бросаем вам (Эрдогану) вызов с этой площади. Если вы не отпустите моего кандидата Имамоглу из-за страха, мы все составим вам конкуренцию на выборах», – заявил Озель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности. В Анкаре и Стамбуле произошли беспорядки.

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    24 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Полиция жестко разогнала протестующих в Стамбуле
    Полиция жестко разогнала протестующих в Стамбуле
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента Турции опровергла эти заявления.

    После окончания митинга у здания мэрии значительная часть протестующих переместилась в парк Сарачхане, проявляя агрессию по отношению к полиции. В ответ правоохранители начали разгон демонстрантов, вытесняя их до станции метро Везнеджилер. Полиция жестко разогнала участников акции, передает РИА «Новости».

    Демонстранты бросали в стражей порядка фейерверки и бутылки. Периодически звучали хлопки, возвращающиеся из первых рядов участники показывали другим резиновые шарики. Администрация президента Турции заявила, что речь идет не о пулях, а о капсулах со слезоточивым газом. «Капсула используется с пейнтбольной винтовкой, работающей при максимальном давлении воздуха 15 джоулей», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции, а также временно отстранили от должности. Председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что на праймериз почти 15 млн граждан выдвинули Имамоглу кандидатом в президенты Турции. Оппозиция Турции потребовала досрочных выборов и усомнилась в легитимности действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    23 марта 2025, 00:28 • Новости дня
    Спецназ Турции начал вытеснять манифестантов из центра Анкары

    Силовики в Анкаре применили слезоточивый газ и водометы против протестующих

    Спецназ Турции начал вытеснять манифестантов из центра Анкары
    @ AFP News Agency/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В Анкаре спецназ полиции вытесняет с центральных улиц агрессивных участников акции в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, силовики применяют слезоточивый газ и водометы, сообщают информационные агентства.

    Протестующие, разбившись на более мелкие группы, отступают от бульвара Ататюрка по прилегающему проспекту Мешрутиет. Полиция задерживает манифестантов. Кольцо кордонов безопасности постепенно сжимается, вынуждая протестующих уходить все дальше от центра, передает ТАСС.

    Силовики перекрыли проезды к правительственным учреждениям, в том числе к парламенту, министерству юстиции и МВД. Проезды к ведомствам в центре Анкары полностью перекрыты, частный транспорт перенаправляется в объезд, а такси и автобусы не пропускаются. На дорогах выставлены кордоны, дежурят автобусы с сотрудниками спецназа полиции и машины-водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду турецкая полиция задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования.

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    24 марта 2025, 13:39 • Новости дня
    Полиция Стамбула избила корреспондента RT на протестах

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время протестов в Стамбуле полиция применила силу к корреспонденту RT Ясину Экену и его оператору, нанеся им удары дубинками и распылив слезоточивый газ.

    Журналисты подверглись нападению, когда снимали протесты, развернувшиеся накануне. По данным RT, сотрудники полиции ударили журналистов дубинками и сорвали с них знаки телеканала. Также были разбиты противогазы, после чего в сторону представителей СМИ был распылен слезоточивый газ.

    После инцидента корреспондент и оператор обратились за медицинской помощью в ближайшую больницу. Сообщается, что журналисты находились на месте акции протеста, чтобы освещать события.

    Ранее в Стамбуле полиция применила жесткие меры, включая слезоточивый газ, против участников акции в поддержку арестованного мэра Экрема Имамоглу. Сообщалось, что по участникам акции стреляли резиновыми пулями, но администрация президента Турции опровергла эти заявления.

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    22 марта 2025, 13:46 • Новости дня
    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкая полиция задержала 343 участника акций протеста, прошедших в нескольких крупных городах, включая Стамбул и Анкару, после массовых выступлений оппозиции.

    В пятницу вечером в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне турецкая полиция задержала более 340 участников акций протеста, сообщает ТАСС. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что задержания производились в рамках расследования, проведенного в координации с Генпрокуратурой Стамбула. Он подчеркнул, что власти не дадут шанса тем, кто угрожает общественному порядку и безопасности страны.

    Протестные акции начались в среду после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и около ста человек по обвинениям в коррупции и связях с террористами. Несмотря на запрет властей Анкары, Измира и Стамбула на массовые демонстрации, митинги и акции продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре произошли столкновения манифестантов с полицией, которые поддерживали мэра Стамбула. Президент Турции Таип Эрдоган предостерег оппозицию от попыток создать хаос на улицах страны. Протесты в поддержку мэра Стамбула продолжились и в других городах Турции.

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    22 марта 2025, 22:45 • Новости дня
    Полиция применила водометы и газ против митингующих в Стамбуле
    Полиция применила водометы и газ против митингующих в Стамбуле
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Стамбуле полиция использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста в поддержку мэра Экрема Имамоглу, пытавшихся прорваться через кордоны, пишет Cumhuriyet.

    В районе акведука Валента, ведущего к мэрии и площади Таксим, протестующие пытались прорваться через полицейские кордоны. В ответ на это стражи порядка использовали перцовый газ и водометы. Ситуация в этом районе стабилизировалась, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на Cumhuriyet.

    На подступах к парку Сарачхане напротив стамбульской мэрии также произошли стычки. Здесь проходит многотысячный митинг оппозиции. Группа протестующих пыталась прорваться через металлические ограждения, но была оттеснена водометами. В целом в районе Сарачхане обстановка спокойная, полиция контролирует проходы на площадь и отсекает крупные группы манифестантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, толпа в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры, что спровоцировало столкновения с полицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны. В среду турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.

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    23 марта 2025, 03:56 • Новости дня
    Генпрокуратура Стамбула потребовала арестовать мэра Имамоглу

    Генпрокуратура Стамбула потребовала ареста мэра Имамоглу по делам о коррупции и терроризме

    Генпрокуратура Стамбула потребовала арестовать мэра Имамоглу
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокуратура Стамбула передала в суд ходатайство об аресте мэра Экрема Имамоглу, обвиняя его в коррупции и терроризме, сообщает CNN Turk.

    Судебные органы пока не вынесли решение по этому делу. Прокуратура требует ареста не только Имамоглу, но и нескольких других лиц, подозреваемых в причастности к данным преступлениям, передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

    По данным Reuters, суд вынесет решение в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала мэра Стамбула в рамках антикоррупционного расследования. В Анкаре и Стамбуле происходят столкновения полиции и участников акции в поддержку задержанного мэра.

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    23 марта 2025, 10:30 • Новости дня
    Мэр Стамбула Имамоглу арестован по обвинению в коррупции

    Стамбульский суд арестовал мэра Имамоглу по обвинениям в коррупции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу арестован по решению суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения на фоне обвинений в коррупции и пособничестве терроризму.

    СМИ сообщили, что уголовный суд в Стамбуле принял решение арестовать мэра города Экрема Имамоглу, передает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии градоначальника под стражу на время рассмотрения возбужденных против него дел.

    Имамоглу предъявлены обвинения в рамках двух разбирательств. Первое связано с коррупцией в мэрии, а второе касается пособничества терроризму. Телеканал A haber отметил, что арест был произведен в рамках дела о коррупции.

    Среди выдвинутых обвинений значатся «пособничество вооруженной террористической организации», «создание преступной организации», «фальсификация результатов тендеров» и «взяточничество». Вскоре после вынесения решения суда Имамоглу будет доставлен в тюрьму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре протестующие вступили в драку с полицией, а в Турции заявили о высокой вероятности ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который ранее давал показания в течение пяти часов по делу о коррупции и связях с террористами.

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    23 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Арестованного мэра Стамбула Имамоглу временно отстранили от должности
    Арестованного мэра Стамбула Имамоглу временно отстранили от должности
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу временно отстранен от должности после ареста по делу о коррупции, в отношении него возбуждено также второе дело о терроризме, но арест по нему пока отклонен.

    Министерство внутренних дел Турции подтвердило решение, сославшись на статью 127 Конституции и пункт 47 Закона о муниципалитетах, передает РИА «Новости».

    Тем временем Halk TV сообщает, что Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте, в то время как Главная прокуратура Стамбула планирует обжаловать отказ в аресте по делу о терроризме. Газета Sabah отмечает, что окончательное решение по делу может быть принято лишь Конституционным судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции. В центре Анкары участники акции протеста в поддержку Имамоглу начали ломать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

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    21 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    В Турции продолжились протесты в поддержку мэра Стамбула

    В Анкаре и Стамбуле несколько тысяч человек вышли на протесты в поддержку мэра Имамоглу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тысячи людей собрались на акциях протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре и Стамбуле, а также в других городах Турции, включая Измир и Мерсин.

    В Анкаре и Стамбуле прошли массовые акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который ранее был задержан. На митингах в этих городах собралось несколько тысяч человек. В Измире, Мерсине и других городах также состоялись аналогичные, но менее масштабные протесты. Все акции проходят мирно, передает ТАСС.

    В Анкаре митинг состоялся в парке Гювен, где перед собравшимися выступил столичный градоначальник Мансур Яваш. Он представляет оппозиционную Народно-республиканскую партию и поддержал участников акции. Полиция обеспечивала порядок, выставив оцепление на подходах к парку и организованно пропуская людей.

    Ранее президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие власти не станут терпеть попытки оппозиционных сил сеять хаос на улицах городов.

    В четверг в Анкаре на территории Ближневосточного технологического университета произошли столкновения между манифестантами и полицией. До этого турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования.

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    22 марта 2025, 17:22 • Новости дня
    Мэр Стамбула давал показания по делу о коррупции пять часов

    Экрем Имамоглу провел пять часов на допросе в рамках дела о коррупции и терроризме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по делу о коррупции и связях с террористами, в субботу в течение пяти часов давал показания, сообщил телеканал A haber.

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан в рамках расследования организации, подозреваемой в коррупции, взяточничестве, подкупе и содействии террористической деятельности, передает РИА «Новости». По данным телеканала A Haber, Имамоглу давал показания в субботу в течение пяти часов. Это задержание вызвало широкий общественный резонанс и стало причиной массовых протестов в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов в поддержку мэра Стамбула. Сообщалось, что протесты продолжились на фоне политического давления на мэра Стамбула. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны.

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    22 марта 2025, 21:39 • Новости дня
    Протестующие в Анкаре вступили в драку с полицией

    Участники акций в Анкаре устроили стычки с полицией после задержания мэра Стамбула

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Анкары участники акции протеста в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу начали ломать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

    В Анкаре начались новые акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции призвала к протестам, несмотря на продленный губернаторством Стамбула запрет на массовые мероприятия до 27 марта, передает РИА «Новости».

    Толпа в районе Кызылай в центре Анкары начала разрушать железные барьеры, что спровоцировало столкновения с полицией. Сотрудники полиции применили силу, повалив некоторых участников на асфальт. Несколько человек были задержаны.

    Президент Турции Реджеп Эрдоган в своей речи заявил, что попытки «оказать давление» на власть через уличные протесты остались в прошлом. Он подчеркнул, что более не позволит определять политику и правосудие через «уличный террор».

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был доставлен во Дворец правосудия в районе Чаглаян для дачи показаний перед прокурором.

    Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу отверг все связи с террористическими организациями и подверг критике метод своего задержания во время дачи показаний.

    Турецкие адвокаты заявили, что Имамоглу могут арестовать из-за характера обвинений.

    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов в поддержку мэра Стамбула.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны.

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    22 марта 2025, 20:50 • Новости дня
    В Турции заявили о высокой вероятности ареста мэра Стамбула Имамоглу

    Турецкие адвокаты заявили, что Имамоглу могут арестовать из-за характера обвинений

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Стамбула Экрем Имамоглу может быть арестован в связи с серьезными обвинениями в финансовых махинациях и террористических связях, сообщили в адвокатской среде в Стамбуле.

    Суд может принять решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Адвокаты из Стамбула выразили мнение, что вероятность такого исхода велика из-за предъявленных обвинений. Против Имамоглу заведены два дела, одно из которых связано с финансовыми вопросами, а другое – с взаимодействием с запрещенными организациями, связанными с террористической деятельностью, передает ТАСС.

    По мнению одного из адвокатов, вероятность отпустить мэра под стражу невелика ввиду серьезности обвинений. В то же время некоторые юристы призывают не спешить с выводами и дождаться решения суда, так как могут быть разные исходы. По их словам, возможны варианты домашнего ареста или освобождения под судебный контроль.

    Ранее Имамоглу, задержанный по делу о коррупции и связях с террористами, в субботу в течение пяти часов давал показания.

    Турецкая полиция провела массовые задержания участников протестов в поддержку мэра Стамбула.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от создания хаоса на улицах страны.

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    23 марта 2025, 02:43 • Новости дня
    Турецкие каналы прекратили прямые трансляции митингов

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов и протестов после предупреждения Высшего совета по радио и телевидению с угрозой санкций.

    Турецкие телеканалы остановили прямые эфиры с мест проведения митингов, протестов и из дворца правосудия в Стамбуле, где ожидается судебное решение о мере пресечения мэру Стамбула Экрему Имамоглу, передает ТАСС.

    На данный момент телеканалы продолжают обсуждения внутриполитической ситуации в студиях с участием экспертов, показывая записи выступлений политиков или прошедших событий. Прямые включения с мест событий, которые раньше были в эфире, теперь заменены на такие записи. Некоторые телеканалы оставили прямые включения корреспондентов только в блоках последних новостей.

    Глава совета Эбубекир Шахин распространил заявление, которое призывает соблюдать закон при трансляции информации. «Санкции, включая долгосрочную приостановку вещания и аннулирование лицензий, будут применяться к организациям, которые ведут вещание вне рамок закона, призывают общественность выйти на улицы, ставят в эфир комментаторов, которые делают заявления от имени незаконных организаций», – заявил он.

    Также он указал на недопустимость «эфира с предвзятых позиций». Подчеркивается, что нельзя озвучивать «информацию, нарушающую гражданские права», а также содержащую оскорбления и угрозы государственным служащим.

    Позднее администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что не давала указания телевизионным каналам прервать прямые эфиры. Подчеркивается, что предупреждение «было направлено не на прерывание прямых трансляций, а на соблюдение положений закона», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре спецназ полиции вытесняет с центральных улиц агрессивных участников акции в поддержку Имамоглу. В Стамбуле турецкая полиция также использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста.

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    23 марта 2025, 15:30 • Новости дня
    Лидер турецкой оппозиции сравнил арест Имамоглу с действиями итальянской мафии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель сравнил арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в день праймериз партии с действиями итальянской мафии, подчеркнув его политическую подоплеку.

    Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель выразил свое недовольство по поводу ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает РИА «Новости». Арест произошел в день праймериз партии, когда выбирали кандидата на возможные досрочные президентские выборы. Озель сравнил этот шаг с действиями итальянской мафии.

    «Это парадоксально, в духе итальянской мафии, когда ты становишься кандидатом против меня, я тебя арестую», – сказал Озель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции. В центре Анкары участники акции протеста в поддержку Имамоглу начали ломать железные барьеры и вступили в стычки с полицией, что привело к задержаниям.

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    Мирным инициативам США помешает на Украине неконтролируемый нацизм

    Российский МИД в субботу выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по энергетическим объектам РФ. Продолжение украинских атак в дипведомстве расценили как полную недоговороспособность. Ситуация объясняется в том числе и тем, что на Украине остаются сильны позиции неконтролируемых Киевом противников перемирия, которые применят любые средства для срыва договоренностей России и США, предупреждают эксперты. Подробности

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    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

    • Новый конфликт Зеленского и Трампа

      Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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