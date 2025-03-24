В Турции задержали более 1,1 тыс. протестующих за четыре дня демонстраций

Tекст: Валерия Городецкая

В Турции с 19 по 23 марта 2025 года задержали 1 133 человека в ходе протестов, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает ТАСС. По его словам, в демонстрациях пострадали 123 полицейских, а среди изъятых у протестующих предметов были кислота, камни, палки, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи.

Ерликая отметил, что среди задержанных были выявлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями. Он подчеркнул, что задержанные ранее привлекались к ответственности за 17 различных преступлений, включая наркотики, кражи, мошенничество и сексуальные домогательства.

Министр также добавил, что в последние дни некоторые группы злоупотребляют правом на собрания и демонстрации, пытаются нарушить общественный порядок и провоцируют уличные беспорядки. Он заверил, что судебные разбирательства в отношении тех, кто нападал на полицию и наносил ущерб общественной собственности, продолжаются.

Ранее турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста. В среду мэра Стамбула задержали в рамках антикоррупционного расследования.