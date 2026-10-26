Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
Вдова рэпера Маваши назвала известие о его смерти концом своей жизни
Вдова основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши (Михаил Ниц) Екатерина вышла на связь после известия о смерти супруга, заявив о бессмысленности своего дальнейшего существования.
Супруга Маваши оставила сообщение в его официальном канале, передает РИА «Новости». «Я не живу сейчас – я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет… Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже… Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», – написала она.
Вдова добавила, что пытается держаться ради организации похорон. Дата прощания пока неизвестна, родственники музыканта находятся в пути.
Михаил Ниц занимался творчеством с 2009 года, активно поддерживал спецоперацию на Украине и в 2022 году основал движение «Северный человек» для помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года он посещал зону боевых действий с гуманитарной миссией. В 2025 году украинский суд заочно приговорил исполнителя к восьми годам тюрьмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье музыкант Михаил Ниц погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.
Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств смерти общественного деятеля.
Семья бывшего рэпера заявила об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.