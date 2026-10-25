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    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 16:52 • Новости дня

    Президент Зимбабве Мнангагва прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Встреча на высшем уровне с участием лидеров африканских государств пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что большинство делегаций стран континента уже подтвердили свое участие в предстоящем форуме.

    Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко также отмечала, что повестка мероприятия будет в первую очередь сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило об участии президента республики Фостена-Арканжа Туадеры в третьем саммите Россия – Африка. В субботу российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подготовку главы государства Владимира Путина к участию в форуме.

    22 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    Дело немецкого журналиста Мартенса поступило в суд Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело в отношении немецкого журналиста Михаэля Мартенса о возбуждении ненависти или вражды поступило в Басманный суд Москвы для заочного рассмотрения, сообщили в суде.

    Дело было зарегистрировано судом 22 октября, однако дата его рассмотрения пока не назначена, передает РИА «Новости». В отношении журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Мартенса расследуется уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В России ему грозит от трех до шести лет лишения свободы. МВД России объявило Мартенса в розыск, суд заочно его арестовал.

    В августе на пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что дед Мартенса был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса из-за высказываний об убийстве граждан России.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала слова журналиста преднамеренной акцией.

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям Михаэля Мартенса.

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    23 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении 11 летевших на Москву БПЛА за последний час

    Уничтожено 11 летевших на Москву БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил Собянин в своем канале в Max.

    По его словам, еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, общее число сбитых за час дронов достигло 11.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Собянин заявил об уничтожении силами противовоздушной обороны четырех направлявшихся к городу беспилотных летательных аппаратов.

    До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.

    В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки

    В Московском регионе началось нашествие азиатских клопов-вонючек

    Биологи предупредили о вторжении азиатского клопа-вонючки
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский регион стал новым местом зимовки для азиатского мраморного клопа-вонючки из-за благоприятных климатических условий.

    Мягкие зимы и жаркое лето позволили насекомым быстро нарастить популяцию и адаптироваться к новым территориям, сообщает телеканал 360.ru.

    У клопа нет естественных врагов в местных широтах, отмечают биологи. Для человека он не представляет опасности, так как не кусается и не переносит инфекции, однако наносит серьезный ущерб урожаю яблок, винограда и томатов.

    С наступлением холодов насекомые стремятся в тепло и проникают в жилые дома через щели и вентиляцию. Биологи советуют герметизировать окна и задергивать шторы ночью. При обнаружении клопа в квартире его рекомендуют поймать в банку и выпустить на улицу, поскольку при раздавливании насекомое выделяет резкий неприятный запах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог Владимир Гладун связал нашествие мраморных клопов в Краснодарском крае с их теплолюбивостью и активным поиском укрытий на зиму.

    Ранее жители южных регионов России массово жаловались на проникновение этих насекомых в дома и автомобили. До этого эксперты допускали генетическую мутацию азиатских клопов после успешной адаптации к климату Подмосковья.

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    24 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Правоохранители заподозрили пропавшую в Москве девушку в инсценировке

    Пропавшая в Москве 30-летняя девушка могла инсценировать исчезновение

    Tекст: Вера Басилая

    Исчезнувшая в Москве 30-летняя Лиза Садагова могла инсценировать свою пропажу из-за конфликта с молодым человеком, сообщили правоохранительные органы.

    «Девушка могла инсценировать свою пропажу, чтобы проучить парня», – рассказал собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, конфликт мог произойти из-за возможной измены. В настоящее время опрашиваются ее знакомые для установления круга общения.

    Об исчезновении Лизы Садаговой стало известно в субботу. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 21 октября. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Была одета в белые джинсы и бордовую куртку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы разыскивали 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

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    24 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

    В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Северном административном округе Москвы разыскивают 30-летнюю Лизу Садагову, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

    В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

    Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

    Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

    Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.

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    23 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Участвовавшие в спецоперации братья из Кот-д'Ивуара получили гражданство России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое уроженцев Кот-д'Ивуара, которые добровольно отправились в зону специальной военной операции и служили в штурмовых подразделениях, стали гражданами России в упрощенном порядке.

    Молодые люди приехали в Чувашию для прохождения курсов и поступления в вуз, а летом 2025 года заключили контракт с Минобороны. «Для братьев из Западной Африки приезд в Россию был давней мечтой», – сообщили в МВД по региону.

    В ведомстве уточнили, что уроженцы Африки воевали в штурмовых подразделениях. Они многократно рисковали жизнью, подставляя плечо боевым товарищам, вытаскивая раненых с поля боя, и сами получили ранения.

    По истечении срока контракта управление по вопросам миграции помогло бойцам оформить документы. К ним применили особый порядок приобретения гражданства со сроком рассмотрения не более одного месяца. В пятницу двоюродным братьям, награжденным орденами Мужества, в торжественной обстановке вручили российские паспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года полиция помогла восстановить документы проходящему службу в зоне спецоперации уроженцу Казахстана.

    Прошлым летом управление миграции МВД Северной Осетии выдало российский паспорт получившему ранение в ходе боевых действий казахстанцу.

    В начале прошлого года приехавший на учебу и заключивший контракт с Минобороны уроженец Алжира получил гражданство в Томске.

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    24 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Московская пенсионерка за полгода отдала телефонным мошенникам 19,5 млн рублей

    Аферисты обманывали 81-летнюю москвичку полгода и выманили 19,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 81-летняя женщина почти полгода находилась на связи с телефонными аферистами и лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

    81-летнюю пенсионерку обманули в Москве телефонные мошенники. Злоумышленники связались с жительницей столицы под предлогом перерасчета пенсии. Женщина поверила им и продиктовала код из полученного сообщения, сообщает прокуратура Москвы.

    После этого пенсионерке позвонила лжепредставитель портала «Госуслуги», заявив о взломе личного кабинета, и дала номер технической поддержки. Затем с москвичкой связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он напугал ее тем, что мошенники могут перевести ее сбережения за границу.

    Следуя инструкциям куратора, женщина купила новый мобильный телефон для связи со злоумышленниками. Почти полгода она снимала наличные и передавала их приезжавшим курьерам, которые называли кодовое слово. Еще один купленный телефон пенсионерка по указанию аферистов оставила в коробке в подъезде.

    Общая сумма похищенных средств превысила 19,5 млн рублей. Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причастных к преступлению лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Южной Кореи задержали подозреваемого в руководстве масштабной группировкой телефонных аферистов россиянина.

    В четверг мошенники начали звонить российским пенсионерам под предлогом перерасчета трудового стажа. До этого еще одна пожилая жительница столицы лишилась более 23 млн рублей после общения со злоумышленниками.

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    24 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин внес в Государственную думу на ратификацию три международных договора в правовой сфере с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа.

    В электронной базе нижней палаты парламента появились проекты законов о ратификации соглашений с Зимбабве, Камбоджей и Никарагуа, передает РИА «Новости».

    Договор с Зимбабве о взаимной правовой помощи по уголовным делам был подписан в Москве и Хараре 18 мая 2026 года. Стороны обязуются оказывать друг другу поддержку, если деяние является уголовно наказуемым по законам обеих стран.

    Соглашение с Камбоджей о взаимной защите граждан в области международной уголовной юстиции заключили в Казани 26 июня 2026 года. Документ предусматривает защиту от передачи органам международной юстиции и высылки в третьи страны без предварительного согласия Москвы или Пномпеня. Абсолютным иммунитетом наделяются президент, премьер-министр, председатели палат парламента и ряд других высших должностных лиц России.

    Договор с Никарагуа о выдаче преступников был подписан в Петербурге 5 июня 2026 года. Государства обязуются выдавать по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. При этом в экстрадиции может быть отказано, если она способна нанести ущерб суверенитету или безопасности запрашиваемой стороны.

    Ранее глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

    Министр иностранных дел Вальдрак Джентске подтвердил нерушимое братство и поддержку внешнеполитического курса Москвы на фоне формирования нового мирового порядка.

    Власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

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    23 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево началась эвакуация из-за угрозы атаки дронов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Шереметьево из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов началась эвакуация пассажиров, закрыт вход в стерильную зону.

    Об эвакуации пассажиров в связи с угрозой атаки БПЛА сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Продолжается действие мероприятий при введении сигнала «Воздушная тревога» (угроза атаки БПЛА)... Проводится эвакуация пассажиров, на данный момент ограничен вход в стерильную зону всех терминалов. Проводится звуковое информирование пассажиров», – говорится в сообщении авиагавани в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во всех четырех аэропортах Москвы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу.

    В мае падение обломков беспилотника зафиксировали на территории Шереметьево.

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    23 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Музыкант Большого театра погиб в ДТП в Новой Москве

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в автоаварии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Артист оркестра Большого театра Евгений Стойко погиб в результате ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в семье музыканта.

    «Женя умер, попал в аварию на Калужском [шоссе], въехал в грузовик», – сказала собеседница РИА «Новости».

    Евгений Стойко родился в Москве в 1975 году. Он много лет играл на контрабасе в оркестре Большого театра и становился лауреатом международных музыкальных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе. Летом худрук Новороссийского драматического театра Евгений Кушпель погиб в ДТП. В июне петербургский композитор Владимир Сапожников разбился в столкновении автомобиля с поездом.

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    24 октября 2026, 15:29 • Новости дня
    При тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве пострадали двое спасателей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое спасателей получили травмы при тушении пожара в санатории «Узкое» в Москве из-за обрушения конструкций здания.

    Об обрушении конструкций здания на спасателей пишет РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    У одного пожарного предварительно выявили перелом ребер, у другого – перелом шейного отдела позвоночника. Медики осматривают пострадавших и готовят их к госпитализации.

    Пожар произошел в субботу в реконструируемом административном здании по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, где находится санаторий «Узкое». Возгорание было ликвидировано на площади 800 кв. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в административном здании московского санатория «Узкое» вспыхнул пожар. Позже возгорание локализовали на площади 800 кв. метров. Затем открытое горение удалось ликвидировать.

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    22 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    РЖД предложили странам Африки помощь в развитии железных дорог

    РЖД объявили о готовности развивать железные дороги в государствах Африки

    Tекст: Вера Басилая

    Холдинг «Российские железные дороги» выразил готовность к открытому диалогу с африканскими государствами по широкому спектру направлений в транспортной сфере.

    РЖД намерены расширять сотрудничество с африканскими партнерами в сфере развития железнодорожного транспорта, передает ТАСС. В первую очередь холдинг планирует оказывать услуги стратегического и технического консалтинга.

    Кроме того, компания готова заняться подготовкой и обучением профильного персонала для государств Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД России анонсировал обсуждение вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества на предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    На прошлой неделе Министерство энергетики предложило африканским государствам услуги по геологоразведке и прямые поставки газа.

    Власти Мали заявили о планах углубить партнерство с Москвой за счет совместной постройки железной дороги.

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    24 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    В Москве загорелся санаторий «Узкое»

    В Москве загорелся реконструируемый корпус санатория «Узкое»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожар вспыхнул в административном здании санатория «Узкое», находящемся на реконструкции на юго-западе Москвы.

    Загорелось реконструируемое административное здание на юго-западе Москвы. Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15, сообщили РИА «Новости» в столичном управлении МЧС России.

    На месте происшествия задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые работают над ликвидацией огня. В ведомстве уточнили, что загорелось административное здание, которое находится на реконструкции.

    По данным сервиса «Яндекс Карты», по указанному адресу располагается санаторий «Узкое».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца площадь возгорания в выселенном двухэтажном здании в столице увеличилась до 300 квадратных метров. Летом в южной части Москвы загорелось здание подстанции скорой помощи. В июле крупный пожар вспыхнул в старинном двухэтажном доме в Малом Казенном переулке.

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    24 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Открытое горение в московском санатории «Узкое» ликвидировали

    Пожар в санатории на юго-западе Москвы потушили на площади 800 кв. метров

    Tекст: Мария Иванова

    Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров.

    Открытое горение в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы удалось ликвидировать на площади 800 кв. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

    «Открытый огонь ликвидирован на площади 800 квадратных метров», – сказал собеседник агентства.

    Возгорание произошло по адресу: Профсоюзная улица, дом 123А, строение 15.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожар в реконструируемом административном здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы локализовали на площади 800 кв. метров. Огонь вспыхнул в находящемся на реконструкции административном здании.

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    23 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного

    Московский суд отправил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего парня

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы заключил под стражу Юлию Приходько, которая обвиняется в убийстве своего бывшего молодого человека во время ссоры в центре столицы.

    Следственные органы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в квартире в центре города. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемой Приходько меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали РИА «Новости» в Таганском суде Москвы.

    Конфликт между бывшими партнерами начался после того, как молодой человек пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры обвиняемая ударила его ножом в грудь.

    По предварительным данным источников агентства, девушка занималась вебкамом. В столичной прокуратуре добавили, что в ходе допроса обвиняемая не признала свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу задержанная не признала вину и заявила о защите от пьяного нападавшего. Прокуратура города официально предъявила Юлии Приходько обвинение.

    В четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего молодого человека в центре столицы.

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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