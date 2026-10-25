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Президент Зимбабве Мнангагва прибыл в Москву на саммит Россия – Африка
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.
Встреча на высшем уровне с участием лидеров африканских государств пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что большинство делегаций стран континента уже подтвердили свое участие в предстоящем форуме.
Директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко также отмечала, что повестка мероприятия будет в первую очередь сконцентрирована на вопросах экономики, торговли и инвестиций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посольство России в ЦАР сообщило об участии президента республики Фостена-Арканжа Туадеры в третьем саммите Россия – Африка. В субботу российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал подготовку главы государства Владимира Путина к участию в форуме.